Зад шегите на Димитър Рачков се крие нещо съвсем различно
Близките на артиста отдавна знаят, че ако посред нощ му се стори, че има температура или леко прикашля, веднага започва да звъни на познати лекари. "Като нещо ми стане, звъня: "Не ми е добре"! Може и да е в 23 часа! Те вече си ме знаят. Имам си трима - четирима дежурни. Като психолози са ми!", шегува се Рачков, макар че в думите му личи съвсем реално безпокойство. Той признава, че доста често му се случва да си внушава, че получава инсулт, тъй като понякога го боли глава.
В лабораториите също го познават много добре. Посрещат го по име, а медицинските сестри дори го черпят с кафе – не защото е звезда, а защото е редовен пациент. От обкръжението на водещия разказват, че той обожава профилактичните изследвания и рядко пропуска възможност да си направи нови. За него най-голямото успокоение е да види резултатите черно на бяло. "Спокоен съм, когато видя, че изследванията ми официално са в норма", твърди Рачков. Понякога обаче дори и на него му се струва, че прекалява. "Това е бич, сериозен бич, но не се ли побъркахме всички?!", пита се актьорът.
Най-тежкият период за него бил в разгара на пандемията. Тогава тревожността му достигнала връх. "По ковида бях направо полудял!", признава комикът. И добавя нещо, което звучи почти невероятно: "Тогава си направих цели 40 PCR теста в рамките на няколко седмици!"
И до днес водещият не тръгва никъде без аптечка, пълна с лекарства за почти всяка възможна ситуация. В нея има всичко – от термометър и витамини до медикаменти за различни диагнози. "Щом човек може да се смее на собствените си страхове, значи още не е загубил разсъдъка си!", успокоява се Рачков.
Годежът му с бившата адреналинка Виктория Кузманова обаче го прави по-спокоен. Докато се бори със страха си от болести, в личния му живот настъпва щастлив период. Актуалната любов на Рачков в последно време е сред най-обсъжданите теми в артистичните среди. Хубавицата Вики не само е спечелила сърцето на комика, но очевидно е намерила място и в семейството му. Порасналият син на актьора – Димитър-младши, също одобрява избора на баща си и харесва бъдещата си мащеха. Това още повече радва водещия, защото той неведнъж е казвал, че семейството е най-голямото богатство в живота му.
Рачков и Кузманова не крият, че са щастливи, а близките им са убедени, че актьорът е по-спокоен, откакто има стабилна връзка.
Иначе Виктория е добре позната на публиката. Преди години тя стана популярна като една от адреналинките в "Господари на ефира", а по-късно участва и в предаването "Един за друг", където спечели формата с тогавашния си партньор Явор Зайн. След време двамата се разделиха, но продължават да поддържат добри отношения заради дъщеря си Карина, пише HotArena.
