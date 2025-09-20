ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Забравете за скъпите препарати: С това кухненско чудо мивката ви ще заблести
Плотът, който остава чист, и приборите на мястото си създават образ на организираност. Мивка, която поддържа блясъка си без петна, допълва този образ на грижа, пише Proto Thema.
И все пак, колкото и да се стараем, това, което често разваля представата за перфектната кухня, е мивката от неръждаема стомана.
Дори никога да не оставяме чиниите неизмити и да ги почистваме систематично, петна, соли и замъгляване по мивката могат да развалят естетиката на пространството. Неръждаемата стомана, макар и издръжлива, има склонност да задържа следи от вода и остатъци от сапун, което я прави да изглежда мръсна, дори когато е чиста. В тези случаи повечето от нас се обръщат към специални почистващи препарати или агресивни химикали, които не винаги са най-доброто решение.
Как се почиства мивката?
Според Reader's Digest, има много по-лесен, по-икономичен и по-естествен начин да накарате мивката си да блести само за няколко минути, без никакви химикали. Всичко, от което се нуждаете, е нещо, което всички имаме в кухнята си: брашно, мека кърпа и малко топла сапунена вода.
Процесът е лесен: първо изплакваме мивката с хладка вода и препарат за миене на съдове, за да премахнем мазнините и остатъците от храна. След това я избърсваме много добре с чиста кухненска кърпа, така че да не остане влага. След това поръсваме малко брашно върху повърхността и разтъркваме с меката кърпа. Брашното действа като естествен полир, премахвайки матовостта и петната. Накрая изплакваме отново и оставяме мивката да изсъхне естествено.
Резултатът е впечатляващ: мивка, която блести като нова, без излишни разходи и без химикали. Така нашата кухня възвръща свежестта и блясъка, които заслужава.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Над 16 милиона лева са щетите след пожара в Пирин
12:24 / 18.09.2025
Задържаха за блудство 52-годишен кюстендилец
11:40 / 18.09.2025
Обвиняем за умишлено убийство на жена в Крайници е задържан
12:17 / 19.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: