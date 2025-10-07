Новини
За първи път след развода: Дженифър Лопес и Бен Афлек се появиха заедно на червения килим
Автор: Росица Чинова 13:18
© The Independent
Дженифър Лопес и Бен Афлек се събраха публично за първи път след развода си на червения килим за премиерата на "Целувката на Жената-паяк" в Ню Йорк, предава The Independent

56-годишната изпълнителка на "On the Floor" и 53-годишната звезда от "Добрият Уил Хънтинг" подадоха молба за развод през август 2024 г., като Лопес нарече раздялата им, която беше финализирана през януари, "най-хубавото нещо, което някога ми се е случвало". 

Въпреки всичко, Лопес и Афлек изглеждаха изненадващо близки и спокойни, докато празнуваха премиерата на филма по романа от 1976 г. "Целувката на жената-паяк", в който Лопес изпълнява главната роля.

"Тя е невероятна във филма. Нямам търпение вие, публиката, да видите филма. Наистина съм развълнуван да бъда тук тази вечер", казва Афлек, чиято продуцентска компания Artists Equity е един от продуцентите зад филма. 

Срещата между Лопес и Афлек идва, след като през септември тя обясни, че е научила много от раздялата им и че сега я вижда като едно от най-положителните преживявания в живота си.

Лопес и Афлек бяха сгодени през 2002 г. Те възобновиха връзката си през юли 2021 г. след почти 20 години, в които бяха разделени, и се ожениха в Лас Вегас година по-късно.

