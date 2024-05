За да влезеш в този клуб, мерят състоянието ти в милиарди

© Клубът на супербогатите в света вече има 15 членове с рекордно в историята общо състояние от над 2,2 трлн. долара благодарение на изкуствения интелект, бизнеса с луксозни стоки и геополитическите промени, според индекса на милиардерите на агенция Блумбърг.



Общата има нетно богатство е нараснало с 13% тази година (с около 253 млрд. долара) до 2,2 трлн. долара, изпреварвайки темпа на инфлацията и световните фондови борси. Членовете на клуба на супербогатите притежава близо една четвърт от общото състояние на 500-те най-богати хора в света.



Въпреки че състоянието на всеки един от 15-те супербогати е надвишавало 100 млрд. долара и преди, това е първият път, когато богатството на всички тях е над този праг, пише БНР. Наследницата на L’Oreal Франсоаз Бетанкур Майерс, основателят на Dell Technologies Inc. Майкъл Дел и мексиканският милиардер Карлос Слим достигнаха прага от 100 млрд. долара през последните пет месеца, а някои се колебаеха около това ниво, преминавайки го многократно.



Бетанкур Майерс стана първата жена, натрупала 12-цифрено състояние към декември 2023 г., след като акциите на луксозната козметична компания отчетоха най-добрата си година от 1998 г. 70-годишната Бетанкур Майерс беше на 14-то място в индекса на Блумбърг с нетно състояние от 101 млрд. долара към края на миналата година, като към днешна дата (17-и май) то спадна към 99,9 млрд. долара.



Богатството на 59-годишният Майкъл Дел наскоро достигна границата от 100 милиарда долара, след като търсенето на оборудване, свързано с изкуствения интелект (ИИ), повиши цената на акциите на Dell Technologies до рекордни нива. Сега той е 11-ти в индекса на богатството на Блумбърг със състояние от 113 милиарда долара.



Друг нов член на елитния Клуб на супербогатите е 84-годишният Карлос Слим, който е на 13-то място със 106 милиарда долара. Най-богатият човек в Латинска Америка добави около 28 милиарда долара към нетното си състояние през 2023 г. на фона на бума на мексиканското песо, което помогна за увеличаване на акциите на компании в неговата бизнес империя, която варират от строителство до менажиране на ресторанти и магазини.



Има и стари имена, които се завръщат в клуба на супербогатите. 61-годишният Гаутам Адани наскоро се завърна в елитната група, след като атака от продавачи на "къси" позиции на акции на неговата водеща компания Adani Enterprises Ltd. го накара да загуби повече от всеки друг от богатството си през 2023 г. Акциите Adani Enterprises Ltd. обаче отново се повишиха, тъй като глобалните инвеститори все повече се фокусират върху бизнеса в Индия.



Начело на елитния клуб е основателят и главен изпълнителен директор на LVMH - 75-годишния Бернар Арно с нетна стойност на богатството от 221 млрд. долара. Най-голямата част от неговото богатство идва от дела му във водещия в света производител на луксозни стоки.



Основателят на Amazon.com Inc, 60-годишният Джеф Безос, е на второ място с нетно богатство от 206 милиарда долара, благодарение на собствеността си върху най-големия онлайн търговец на дребно в света.



52-годишният изпълнителен директор на Tesla Inc. Илон Мъск има нетно състояние от 188 милиарда долара и се нарежда на трето място в индекса на Блумбърг. Неговото богатство, което обаче намаля с повече от 40 милиарда долара тази година, се състои главно от дела му в най-високо оценения производител на автомобили в света.