За 60-ата годишнина на Джеймс Бонд: Пускат юбилейна монета

© wionews.com Кралският монетен двор пусна нова серия колекционерски монети и монети в кюлчета, за да отбележи 60-ата годишнина на филмите за Джеймс Бонд.



Гамата 007 от Кралския монетен двор включва официални колекционерски монети и монети в кюлчета на Обединеното кралство.



Всяка монета от серията има различен дизайн, представящ конкретно десетилетие от кинематографичния път на Бонд. Първата монета, посветена на 60-те години на миналия век, изобразява Бонд на Шон Конъри в легендарния жироплан, Малката Нели, от You Live Only Twice. Фонът включва заглавията на филмите за Бонд от това десетилетие, заедно със стилизираното лого на 007 и класическия мотив на дулото на пистолета около периметъра на монетата, пише wionews.com.



Ребека Морган, директор на възпоменателните монети в Кралския монетен двор, заяви: "Джеймс Бонд е любимият таен агент на Великобритания, който пленява публиката повече от 60 години. Радваме се да разкрием нова гама от колекционерски монети, за да отпразнуваме пътуването на 007.“



Директорът на отдела за благородни метали в Кралския монетен двор, Андрю Дики, подчерта ексклузивния дизайн и прецизната изработка на гамата монети от кюлчета 007.



Налични в 1 унция (28,35 g) злато и 1 унция сребро, тези монети са изсечени според най-високите спецификации, въплъщавайки качеството и превъзходството, очаквани от водещ монетен двор. Дики изрази увереност, че тези монети ще се харесат на инвеститори, колекционери и нова аудитория, интересуваща се от трайната стойност на златото или среброто.



Възпоменателни или колекционерски монети с пробни покрития, известни със своята превъзходна изработка, острота и детайлност, са част от тази гама. Тези монети се секат поотделно до шест пъти при по-ниска скорост и натиск, за да се запазят по-фините детайли, и всяко парче се проверява за несъвършенства. Ограничените тиражни цифри допринасят за желаността на тези монети сред колекционерите.



За тези, които смятат благородните метали за инвестиция, монетите в кюлчета предлагат алтернатива. Налични в 1oz 999,9 чисто злато и 1oz 999 чисто сребро, тези монети позволяват на инвеститорите да закупят присъщата стойност на благородния метал. Включването на завладяващи дизайни и теми добавя колекционерски елемент към монетите в кюлчета.



Кюлчетата на Джеймс Бонд се предлагат в 1oz 999,9 чисто злато и 1oz 999 чисто сребро, като цените са базирани на цената на живия благороден метал в деня на покупката. Колекционерските монети се предлагат в златно доказателство, сребро доказателство и брилянтни нециркулирани издания, започващи от £14,50 (,08).