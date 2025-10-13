Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Юлиан Костов застава срещу Ники Кънчев в битка за зрители
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:55Коментари (0)86
©
Актьорът Юлиан Костов ще се бори за рейтинг с Ники Кънчев. Гаджето на участничката от риалитито "Трейтърс" на bTV – Мирела Илиева, става водещ на новото куиз шоу на Нова телевизия "Дъ флор" или в превод от английски: "Подът". Снимките са започнали в Нидерландия преди дни.

Костов, който има роли в доста български, но основно в чужди хитови продукции, а вече участва и в английски мюзикъл в Лондон, ще преведа 100-те участници през цялата игра за територия на светещия под в шоуто. Всеки въпрос, на който участник отговаря правилно, означава нова завоювана територия, съответно – пари по сметката му. Който пък не успява да отговори, отпада.

Очаква се това шоу да бъде пуснато по Нова тв в началото на следващата година и да се бори за рейтинг в директна схватка със "Стани богат". Двете предавания най-вероятно ще вървят в едно и също време по телевизията. И двете ще са на запис. Това означава, че двамата водещи – Юлиан Костов и Ники Кънчев, ще са в директна борба за фенове и рейтинг, пише "Уикенд".

Още по темата: общо новини по темата: 917
13.10.2025 »
13.10.2025 »
13.10.2025 »
12.10.2025 »
12.10.2025 »
12.10.2025 »
предишна страница [ 1/153 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Благоевградчани, ако държите такива неща в дома си, ето как да се отървете
Благоевградчани, ако държите такива неща в дома си, ето как да се отървете
11:02 / 11.10.2025
Гуцанов: Не ми се вижда логично толкова много хора да имат ТЕЛК в България. Толкова ли сме болни като нация?
Гуцанов: Не ми се вижда логично толкова много хора да имат ТЕЛК в България. Толкова ли сме болни като нация?
11:17 / 11.10.2025
Проф. Стоянович: Днес, ако поискаш от българската жена да роди трето дете, е като да искаш слон да роди далматинец
Проф. Стоянович: Днес, ако поискаш от българската жена да роди трето дете, е като да искаш слон да роди далматинец
11:36 / 11.10.2025
Георгиев, НАП-Благоевград: Пенсиите, обезщетенията и добавките към тях ще се изплащат в евро, но това не изисква подписване на никакви нови документи
Георгиев, НАП-Благоевград: Пенсиите, обезщетенията и добавките към тях ще се изплащат в евро, но това не изисква подписване на никакви нови документи
10:47 / 11.10.2025
Българските икономисти са категорични: Стига заиграване със здравната вноска
Българските икономисти са категорични: Стига заиграване със здравната вноска
15:48 / 11.10.2025
Най-големият работодател в България: В 226 общини дава по-високи заплати от частниците
Най-големият работодател в България: В 226 общини дава по-високи заплати от частниците
08:24 / 11.10.2025
Предупреждение от първа степен за опасно време в Благоевград. Поривите на вятъра ще достигнат до 20-22 m/s
Предупреждение от първа степен за опасно време в Благоевград. Поривите на вятъра ще достигнат до 20-22 m/s
08:09 / 11.10.2025
Актуални теми
Конфликт Израел-Газа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Животните на Фокус
Световни квалификации - Мондиал 2026
Местни избори 2023 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: