ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Юлиан Костов застава срещу Ники Кънчев в битка за зрители
Костов, който има роли в доста български, но основно в чужди хитови продукции, а вече участва и в английски мюзикъл в Лондон, ще преведа 100-те участници през цялата игра за територия на светещия под в шоуто. Всеки въпрос, на който участник отговаря правилно, означава нова завоювана територия, съответно – пари по сметката му. Който пък не успява да отговори, отпада.
Очаква се това шоу да бъде пуснато по Нова тв в началото на следващата година и да се бори за рейтинг в директна схватка със "Стани богат". Двете предавания най-вероятно ще вървят в едно и също време по телевизията. И двете ще са на запис. Това означава, че двамата водещи – Юлиан Костов и Ники Кънчев, ще са в директна борба за фенове и рейтинг, пише "Уикенд".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 917
|предишна страница [ 1/153 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: