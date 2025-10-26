Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Юксел Кадриев вдига сватба в Гърция?
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 19:48Коментари (0)51
©
Юксел Кадриев скоро може да се появи с халка в ефира на Би Ти Ви, научи "Уикенд". Водещият на централната емисия новини планирал сватба в Гърция със своята млада половинка Венцислава. Според слуховете, бъдещата булка може вече да е бременна.

52-годишният Юксел бил влюбен като тийнейджър в своята млада приятелка, която изглежда на годините на дъщеря му. Всички обаче твърдят, че въпреки разликата във възрастта, двамата много си подхождат, разбират се и нямат търпение да заживеят като официално семейство. На Кадриев редовно му се случват нещастия на любовния фронт, но се говори, че вече бил преодолял травмите от миналото и очаквал бъдещето с трепет и щастливо вълнение. Бил готов да сключи официален брак с младата красавица Венцислава, която досега не е била омъжена и със сигурност мечтае за бяла рокля и було.

Напоследък родният хайлайф е започнал да вдига сватби отвъд границите на родината. Юксел и Венцислава не смятали да правят изключение. Любимо място им било Гърция и обмисляли да вдигнат сватбата там. Кадриев вече бил набелязал заведението, в което ще посрещат гостите си. Собственикът бил негов приятел и обещавал да вложи подчертано старание в организацията на сватбеното тържество.

Според слуховете, Венцислава няма търпение не само да стане госпожа Кадриева, но и дари своя 52-годишен любим с бебе. Той вече има голяма дъщеря от бившата си съпруга Бонка Георгиева, с която са разведени много отдавна. Вени обаче няма деца, а е млада и със сигурност мечтае някой ден да стане майка. Говори се, че този ден няма да е далеч, защото тя май вече била бременна от новинаря. Тези слухове все още не са потвърдени. Ако действително е бременна, то е в самото начало, тъй като наскоро звездата на Би Ти Ви показа снимка с половинката си в планината, връх Мусала, и на нея коремът й изглежда абсолютно плосък. "Който търси, може и да намира, но само този който вярва, получава!", гласи текстът, който водещият а написал към снимката.

Очаква се сватбата да е през лятото, но ако булката наистина очаква бебе, влюбените сигурно ще се разпишат тихо и без фанфари преди раждането. След това ще вдигнат и пищно парти с църковен брак в Гърция. Макар и с турски произход, Юксел е приел християнството за своя религия и без съмнение ще иска да се врече пред Бог във вечна любов към Венцислава.

Още по темата: общо новини по темата: 1037
26.10.2025 »
26.10.2025 »
26.10.2025 »
26.10.2025 »
26.10.2025 »
26.10.2025 »
предишна страница [ 1/173 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голям удар на МВР: Над 6 150 000 къса контрабандни цигари са задържани на ГКПП "Капитан Андреево"
Голям удар на МВР: Над 6 150 000 къса контрабандни цигари са задържани на ГКПП "Капитан Андреево"
11:49 / 25.10.2025
Общинско жилище, използвано не по предназначение, създаде напрежение в ж.к. "Запад" в Благоевград, кметът се намеси
Общинско жилище, използвано не по предназначение, създаде напрежение в ж.к. "Запад" в Благоевград, кметът се намеси
15:01 / 24.10.2025
Спират движението на камиони над 3,5 тона по моста над река Струма в Симитли
Спират движението на камиони над 3,5 тона по моста над река Струма в Симитли
09:39 / 24.10.2025
Откраднаха кутия за дарения и хранителни стоки от магазин в село Баня
Откраднаха кутия за дарения и хранителни стоки от магазин в село Баня
11:59 / 24.10.2025
Килийното училище в Разлог отваря врати с обновена експозиция
Килийното училище в Разлог отваря врати с обновена експозиция
09:39 / 24.10.2025
Учени, сред които и българин, откриха невиждани до момента свойства, проявявани от междузвездна комета
Учени, сред които и българин, откриха невиждани до момента свойства, проявявани от междузвездна комета
13:06 / 24.10.2025
НАП с напомняне за внасяне на данъци за третото тримесечие
НАП с напомняне за внасяне на данъци за третото тримесечие
10:47 / 24.10.2025
Актуални теми
Земетресения в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Нападнаха с чук прокурор Иво Илиев
Григор Димитров в турнири през 2025-а година
България и Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: