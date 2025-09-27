Якето, което ще e хит през есен 2025

© Има два типа хора: тези, чиито гардероби процъфтяват в разгара на лятото, и тези, които намират вдъхновение в разгара на есенните плетива. С промяната на сезоните, щафетата в облеклото се предава от една подходяща за времето тенденция към следващата. Макар че има няколко аксесоара, които очакваме да се задържат, есента въвежда нов, свеж подход към обличането. С впечатляващите пластове, които се завръщат в пълен разцвет, якетата тип "пачуърк“ са артикулът, който трябва да имате на радара си.



Според доклада за есенните тенденции на Pinterest за 2025 г., търсенията на облекла тип "пачуърк“ в момента достигат пик. Все повече хора имат интерес към пуловери и суитчъри с качулки тип "пачуърк“, когато листата започват да падат – позиционирайки завръщането на максималистичния винтидж стил на баба като любима естетика, към която да се обърнем.



Историята на якетата тип "пачуърк“ е история, вкоренена в практичната мода и традиция. Въпреки че едно от най-ранните споменавания на тези конструкции може да се датира от древните египтяни, то може да се проследи до средновековна броня, както и до форма, осигуряваща изолация и защита на войниците.



През 70-те и 80-те години на миналия век моделът получава модерен рестарт, който е в основата на съвременните му тенденции, когато дизайнерите започват да включват преработени техники за юргани в облеклото. Днешните модерни якета с пачуърк са на друго ниво. Жан Пол Готие, Раф Симънс и Ив Сен Лоран са само няколко от имената на онези, чийто интерес е бил събуден от уютната домашно тъкана атмосфера.



От цветни дрехи до по-неутрални комбинации, експертите по стил сякаш са единодушни, че визията е такава, която се движи без усилие между важно събитие и вписване в ежедневния уличен стил.



Традиционно пачуъркът се среща по-често при денима. Но този сезон показа популярността на стила под формата на ватирани палта, кожени якета, блейзъри и други връхни дрехи, пише iwoman.bg.



Освен връхните дрехи, смесването на пачуърк елементи е популяризирано и чрез дънкови поли и панталони. Уличното облекло предлага комбинация от традиции, като същевременно гарантира, че се усеща модерно и непринудено. Това е видът дреха, която можете да вземете, да облечете и да си дадете мигновен тласък, за да сте в крак с модата.