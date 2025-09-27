ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Якето, което ще e хит през есен 2025
Според доклада за есенните тенденции на Pinterest за 2025 г., търсенията на облекла тип "пачуърк“ в момента достигат пик. Все повече хора имат интерес към пуловери и суитчъри с качулки тип "пачуърк“, когато листата започват да падат – позиционирайки завръщането на максималистичния винтидж стил на баба като любима естетика, към която да се обърнем.
Историята на якетата тип "пачуърк“ е история, вкоренена в практичната мода и традиция. Въпреки че едно от най-ранните споменавания на тези конструкции може да се датира от древните египтяни, то може да се проследи до средновековна броня, както и до форма, осигуряваща изолация и защита на войниците.
През 70-те и 80-те години на миналия век моделът получава модерен рестарт, който е в основата на съвременните му тенденции, когато дизайнерите започват да включват преработени техники за юргани в облеклото. Днешните модерни якета с пачуърк са на друго ниво. Жан Пол Готие, Раф Симънс и Ив Сен Лоран са само няколко от имената на онези, чийто интерес е бил събуден от уютната домашно тъкана атмосфера.
От цветни дрехи до по-неутрални комбинации, експертите по стил сякаш са единодушни, че визията е такава, която се движи без усилие между важно събитие и вписване в ежедневния уличен стил.
Традиционно пачуъркът се среща по-често при денима. Но този сезон показа популярността на стила под формата на ватирани палта, кожени якета, блейзъри и други връхни дрехи, пише iwoman.bg.
Освен връхните дрехи, смесването на пачуърк елементи е популяризирано и чрез дънкови поли и панталони. Уличното облекло предлага комбинация от традиции, като същевременно гарантира, че се усеща модерно и непринудено. Това е видът дреха, която можете да вземете, да облечете и да си дадете мигновен тласък, за да сте в крак с модата.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 9
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В Благоевград ще представят възстановка "Някога в Горна Джумая"
13:47 / 25.09.2025
За ден затварят "Дупнишко шосе" в Кюстендил
08:58 / 25.09.2025
ЮЗДП предлага по-големи количества дървесина от тези, които се търсят
13:04 / 25.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: