Ябълката на раздора стана на 31
Най-хубавия рожден ден досега!
Празненствата започнаха дни преди рождения ден на красавицата, а тя побърза да сподели колекция от снимки в социалните мрежи. В Инстаграм профила си, Никола Пелц публикува кадри от партито, включително снимки с впечатляваща розова торта и емоционални моменти с баща ѝ Нелсън Пелц, който очевидно помагаше при разрязването на тортата. А под един от бляскавите кадри, Пелц откровено написа: "Най-хубавия рожден ден досега!“ и с тези топли думи, тя изрази благодарността си към семейството си.
Във видеоклипове и снимки от празненството атрактивната брюнетка е плътно до съпруга си Бруклин Бекъм, като ясно се вижда как го целува и прегръща нежно. Това отново показва тяхната силна връзка, въпреки сложните отношения на влюбената двойка със семейство Бекъм. Любовта, макар и трудна, успява да премине и през най-сивите дни. И да остане.
Семейните конфликти около Бруклин и родителите му – Дейвид и Виктория Бекъм – се превърнаха в публична тема през 2025 г., след като двойката пропусна редица семейни събития, включително 50-ия рожден ден на Дейвид Бекъм и церемонията по придобиване на рицарско звание. Излезе и информация, че Бруклин е блокирал членовете на собственото си семейство в Инстаграм, което допълнително усложни отношенията, пише ladyzone.
