Актрисата Никола Пелц отбеляза своя 31-ви рожден ден в компанията на своя любим Бруклин Бекъм и родителите си, въпреки продължаващата семейна вражда между Бекъмите и младото семейство. Звездно парти разделено в няколко части - празненството стартира още няколко дни преди официалната дата на рождения й ден, 9 януари. С приказна торта, уют и семейно щастие - Пелц бе повече от развълнувана.Най-хубавия рожден ден досега!Празненствата започнаха дни преди рождения ден на красавицата, а тя побърза да сподели колекция от снимки в социалните мрежи. В Инстаграм профила си, Никола Пелц публикува кадри от партито, включително снимки с впечатляваща розова торта и емоционални моменти с баща ѝ Нелсън Пелц, който очевидно помагаше при разрязването на тортата. А под един от бляскавите кадри, Пелц откровено написа: "Най-хубавия рожден ден досега!“ и с тези топли думи, тя изрази благодарността си към семейството си.Във видеоклипове и снимки от празненството атрактивната брюнетка е плътно до съпруга си Бруклин Бекъм, като ясно се вижда как го целува и прегръща нежно. Това отново показва тяхната силна връзка, въпреки сложните отношения на влюбената двойка със семейство Бекъм. Любовта, макар и трудна, успява да премине и през най-сивите дни. И да остане.Семейните конфликти около Бруклин и родителите му – Дейвид и Виктория Бекъм – се превърнаха в публична тема през 2025 г., след като двойката пропусна редица семейни събития, включително 50-ия рожден ден на Дейвид Бекъм и церемонията по придобиване на рицарско звание. Излезе и информация, че Бруклин е блокирал членовете на собственото си семейство в Инстаграм, което допълнително усложни отношенията, пише ladyzone.