Ябълка на гладно за 30 дни подобрява храносмилането, метаболизма и здравето на сърцето

© В продължение на векове ябълките се радват на репутацията на един от най-полезните плодове в човешката диета. Вековната поговорка "една ябълка на ден държи доктора далеч“ /по-известна на английски като: An apple a day keeps the doctor away/ продължава да се подкрепя както от диетолози, така и от здравни експерти. Богати на витамини, диетични фибри, антиоксиданти и редица основни хранителни вещества, ябълките сега все по-често се препоръчват като сутрешен навик, особено когато се консумират на гладно.



Медицински експерти предполагат, че включването на ябълки в ежедневната диета, особено като първа храна за деня, може значително да подобри цялостното благосъстояние. Според диетолозите, един месец консумация на ябълки на гладно може да доведе до видими промени в храносмилането, метаболизма, здравето на сърцето, имунитета и дори кожата.



Подобрено храносмилателно здраве



Ябълките са богати на разтворими фибри, които спомагат за регулиране на чревната перисталтика и облекчаване на запека. Експертите отбелязват, че започването на деня с ябълка помага за прочистване на стомаха и червата, намалява раздразнението и укрепва храносмилателната система. Редовната консумация в продължение на един месец може също да намали риска от проблеми като киселинност и подуване на корема.



Помощ при контрол на теглото



Богатият на фибри състав на плода, съчетан със способността му да държи човек сит за по-дълго време, го прави естествено средство за отслабване. Диетолозите подчертават, че ускоряващият метаболизма ефект на ябълките, консумирани на гладно, предлага здравословен и устойчив подход за управление на теглото.



Ползи за здравето на сърцето



Проучвания, цитирани от експерти, показват, че редовната консумация на ябълки намалява риска от сърдечно-съдови заболявания. Антиоксидантите и фибрите, съдържащи се в ябълките, помагат за регулиране на холестерола, намаляване на артериалните мастни отлагания и поддържане на нивата на кръвното налягане. Твърди се, че ежедневната консумация на ябълки в продължение на един месец, особено сутрин, укрепва сърцето и намалява вероятността от инфаркти и инсулти.



Регулиране на кръвната захар



Въпреки естествената си сладост, ябълките не водят до внезапни скокове на кръвната захар. Високото им съдържание на фибри осигурява бавно храносмилане, поддържайки нивата на глюкозата стабилни. Здравните специалисти отбелязват, че това прави ябълките особено полезни за диабетици, тъй като редовният им прием подобрява инсулиновата чувствителност, пише News18.



Здраве на кожата и косата



Ябълките са богати на витамин C и антиоксиданти, и двата вида са известни с ролята си за подмладяване на кожата. Експертите казват, че консумацията на ябълки на гладно помага за вътрешното пречистване на организма, което води до сияйна кожа и намаляване на бръчките. Хранителните вещества също така подхранват скалпа, намаляват косопада и подобряват здравината на косата, оставяйки видим ефект след редовна консумация.



Подсилване на имунитета и енергията



Пълни с минерали, витамини и антиоксиданти, се смята, че ябълките укрепват имунитета и помагат на тялото да се бори с инфекциите. Диетолозите отбелязват, че тези, които започват деня си с ябълка, често съобщават за по-добри нива на енергия и бодрост през целия ден.



Здравните експерти обаче съветват за предпазливост. Въпреки че ползите от ябълките са широко признати, те също така подчертават, че диетата трябва да бъде балансирана и персонализирана.