© WHITESNAKE взривиха сцената на "Hills of Rock" във втората фестивална вечер в Пловдив. 20 000 души пяха заедно с рок легендите и накараха съвсем сърдечно Дейвид Ковърдейл да възкликне: "Звучите божествено!“. Бандата забиваше най-големите си хитове, а именно “Is this love", “Bad Boys", “Slide it in", “Slow an’ easy", “Here I go again", “Ain't No Love in the Heart of the City" и “Still of the night".



Като хедлайнер, английската група излезе на Главната сцена последна, в 21.30 часа, в състав Дейвид Ковърдейл (вокал), Реб Бийч (китара), Джоел Хоукстра (китара), Майкъл Девин (бас), Томи Олдридж (ударни) и Микеле Лупи (клавишни). Отличната форма на легендите не остана скрита за никого от присъстващите в рамките на близо 80 минути. Ковърдейл развя българския трибагреник и отдаде почит на феновете, пристигнали на рок шоуто от всички краища на страната, и от чужбина. Концертът в Пловдив е част от световното турне на групата, озаглавено "Flesh & blood ", точно както 13-я им поред студиен албум. Присъстващите имаха възможността да чуят от него "Shut up & kiss me" и “Trouble is your middle name", съобщава "Фокус".



Фитилът на еуфорията на рок феновете бе запален по-рано, а заслугата е изцяло на подгряващите групи. Какъв подбор само, особено точен при BONFIRE, а след тях и с RONNIE ROMERO & ERIDAN. Класика след класика разтърсиха сцената преди появата на хедлайнерите – BONFIRE със "Sweet obsession", “You make me feel" и “Sword & stone", а RONNIE ROMERO & ERIDAN накараха Рони Джеймс Дио да възкръсне с хитове като “Last in line", “Holy diver", “Don’t talk to strangers", “Starstruck", “Heaven & hell" и много други. Именно след тази зашеметяваща рок въртележка, сърцата на феновете се разтвориха широко, за да дадат всичката си любов на WHITESNAKE във втората фестивална нощ.