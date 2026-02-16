Warner Bros Discovery обмисля възможността да поднови преговорите за евентуална продажба с конкурентното холивудско студио Paramount Skydance Corp. след получаването на най-новата ревизирана оферта, според лица, запознати с въпроса, цитирани отИнформацията сочи, че членовете на борда на директорите на Warner Bros обсъждат дали Paramount може да проправи пътя за по-добра сделка, което може да предизвика втори кръг наддаване с Netflix Inc. Управителният съвет все още не е решил как да отговори, като продължава да бъде обвързан с правно обвързващото споразумение с Netflix, отбелязват същите източници.Paramount представи миналата седмица променени условия в "агресивната“ си оферта, отговаряйки на много от изразените опасения. Компанията възнамерява да покрие таксата от 2,8 милиарда долара, дължима на Netflix, в случай че Warner Bros прекрати споразумението между тях, като предлага и гаранция за рефинансиране на дълга на Warner Bros. В същото време Paramount се ангажира да компенсира акционерите на Warner Bros, ако сделката не бъде финализирана до 31 декември, като подчертава увереността си, че ще получи бързо регулаторно одобрение.Warner Bros. продължава да има резерви по отношение на предложението на Paramount, много от които са изразени в предишни съобщения. Въпреки това, това е първият път, когато бордът на директорите разглежда възможността офертата на Paramount да доведе до по-добра сделка или да подтикне Netflix да увеличи цената. В същото време, компанията е подложена на натиск от акционерите да влезе поне в преговори с Paramount.Warner Bros се съгласи да продаде едноименното филмово студио и стрийминг платформата HBO Max на Netflix, в сделка, оценена на 27,75 долара на акция.Компанията се стреми да ускори провеждането на гласуване на акционерите за одобрение на споразумението с Netflix, докато Paramount, собственик на CBS и MTV, се обръща директно към акционерите на Warner Bros. чрез публично предложение за изкупуване на 30 долара на акция и оказва натиск върху регулаторните органи за одобрение на собственото си споразумение.Както Paramount, така и лидерът в областта на стрийминг услугите Netflix са дали да се разбере, че са готови да увеличат офертите си, за да си осигурят сделката с Warner Bros., една от най-големите медийни компании в САЩ. Изпълнителният директор на Paramount, Дейвид Елисън, заяви, че настоящата оферта не е окончателна, а ръководството на Netflix също съобщи на акционерите, че може да направи по-висока оферта.Въпреки това и двете страни изглеждат предпазливи по отношение на възможността за прекомерно увеличение на цената. Акциите на Netflix са спаднали с повече от 40% от върха си през юни, тъй като инвеститорите изразяват опасения относно сделката с Warner Bros.