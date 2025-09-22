Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Взирате се прекалено дълго в телефона: Изпробвайте правилото 20-20-20
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 20:16Коментари (0)59
©
В днешния хиперсвързан свят, цифровите устройства са неразделна част от ежедневието. От деца, посещаващи онлайн уроци, до възрастни, жонглиращи с работа, забавления и социални медии, екраните доминират в нашите рутини. Но това удобство идва със сериозен страничен ефект: рязко увеличение на проблемите с очите, свързани с продължителното време пред екрана.

Лекарите наричат ​​тези проблеми "дигитално напрежение в очите“ или "синдром на компютърното зрение“. Симптомите са трудни за игнориране – болка в очите, сухота, замъглено зрение, главоболие и в някои случаи нарушения на съня и стрес. Това, което преди са били случайни оплаквания, все по-често се превръща в хронични състояния.

Защо се случва това

Човешкото око не е създадено за безкрайни часове фокусиране отблизо. Дългото взиране в ярки екрани намалява честотата на мигане, изсушава очите и напряга малките мускули, отговорни за фокусирането. За децата рисковете са още по-високи. Лекарите наблюдават тревожно увеличение на миопията (късогледство), до голяма степен причинено от продължителната употреба на мобилни устройства в ранна възраст.

Сред възрастните, последиците не спират само със зрението. Хроничното напрежение в очите често е съпроводено с безсъние, раздразнителност и умствена умора – ефект от претоварването с технологии.

Какво е решението 20-20-20?

За щастие, защитата на очите ви не означава да изоставите устройствата си. Един прост навик може да помогне: правилото 20-20-20. На всеки 20 минути гледайте нещо на 6 метра разстояние за поне 20 секунди. Това дава на очите ви така необходимото рестартиране, намалявайки умората и сухотата.

Други бързи решения включват:

- Мигайте често или използвайте изкуствени сълзи, за да поддържате очите си влажни.

- Регулирайте яркостта и включете филтър за синя светлина на вашите устройства.

- Работете при подходящо осветление, за да намалите отблясъците и напрежението.

- Избягвайте екраните по време на хранене и телефоните преди лягане, за да предпазите както очите си, така и цикъла си на сън, пише News18.

Какви са възможностите за дългосрочни грижи?

Експертите препоръчват редовни очни прегледи, за да се открият проблемите рано. Специално разработените очила за работа с компютър също могат да облекчат напрежението за тези, които прекарват дълги часове на бюро. Най-важното е, че умереността е ключова. Технологиите са тук, за да останат, но управлението на начина, по който ги използваме, може да предотврати дългосрочни увреждания.

Изводът? Очите ви работят извънредно в дигиталната ера. Няколко осъзнати навика могат да означават разликата между здравословното зрение и напрежението през целия живот.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Първият български AI инфлуенсър Ахинора беше сред над 30 000 души на концерта на Енрике Иглесиас
Първият български AI инфлуенсър Ахинора беше сред над 30 000 души на концерта на Енрике Иглесиас
12:16 / 21.09.2025
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
11:00 / 21.09.2025
Километрична тапа на магистрала "Струма" заради тежката катастрофа
Километрична тапа на магистрала "Струма" заради тежката катастрофа
12:39 / 20.09.2025
Нова схема за измама: ГДБОП напомня, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта
Нова схема за измама: ГДБОП напомня, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта
15:14 / 21.09.2025
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
12:43 / 21.09.2025
Кюстендил стана сцена на балканското сътрудничество
Кюстендил стана сцена на балканското сътрудничество
13:59 / 20.09.2025
Задава се адска магнитна буря, която ще ни съсипе здравето и ще спре интернета
Задава се адска магнитна буря, която ще ни съсипе здравето и ще спре интернета
14:26 / 20.09.2025
Актуални теми
България и Войната в Украйна
Кабинетът "Желязков"
Тол камерите вече снимат нарушители и глобяват заедно с МВР
Отбелязване на Деня на Независимостта
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: