© виж галерията 20 години по-късно първият сезон на Big Brother остава истинска легенда. За едни участници той беше старт на нов живот, за други – кратък епизод, а за трети – тежко бреме. Но всички заедно написаха първата глава от историята на риалити жанра в България. И днес, когато чуем "Зрителите решиха…“, неизбежно се връщаме към онзи есенен ден през 2004 г., когато една Къща и няколко непознати лица промениха телевизията завинаги.



Първият любимец на България бе Здравко Василев от Приморско. С усмивка на морски гларус, забавни истории за туристи и море той бързо превзе сърцата на зрителите и заслужено стана победител в българското риалити.



Две десетилетия по-късно интересът към Здравко не стихва. Днес той живее щастливо в родния си град Приморско заедно със съпругата си Христина – която също стана част от риалити историята, когато влезе в Къщата в следващия сезон – и трите им деца. Дъщеря им Яница наскоро отпразнува абитуриентски бал, а семейството се радва и на Зорница и най-малкия – Владимир, роден в края на 2019 г. Въпреки че е потомствен ресторантьор, тази година Здравко сложи край на дългогодишния си бизнес.



"След 30 години усилия и работа е време да затворя ресторанта. Персоналът се намира все по-трудно – младите искат лесни пари и затова стават инфлуенсъри“, сподели той с присъщата си откровеност. Но Здравко не е човек, който се предава – продължава да развежда туристи с лодка из Южното Черноморие и се радва на стабилен интерес.



"Ще дойде време, когато ще е лукс да хапнеш кебапче с шопска салата в заведение“, казва с усмивка той.



Сред емблематичните лица на първия сезон беше и Зара – провокативна, красива и готова да вдигне градусите на зрителите с всяко свое появяване пред камерата. Днес обаче тя е напълно променена – далеч от скандалите, избрала семейството и ролята на майка. Животът ѝ е много по-спокоен, но името ѝ остава завинаги свързано с началото на риалити ерата у нас.



Зейнеб влезе в Къщата като непознато момиче, но още тогава личеше нейният усет за чар и сценично присъствие. С годините тя се превърна в едно от разпознаваемите лица на телевизията – опита се като водеща, участва в рубрики, а днес е и щастлива майка. Историята ѝ е доказателство, че Big Brother можеше да бъде трамплин към истинска кариера. В Къщата Нед беше един от хората, които внасяха шум и разклащаше спокойствието. След шоуто известно време поддържаше интерес, но с годините се покри от медийното пространство. Известно е, че има син, но дали животът му е продължил с още наследници – остава загадка. Нед е от онези участници, които предпочетоха да се отдръпнат и да живеят далеч от светлините на прожекторите.



Не всички истории имат щастлив край. Един от най-близките приятели на Нед в Къщата – Гроши – години по-късно сложи край на живота си. Новината шокира всички, а неговата история е напомняне, че славата невинаги носи щастие.



Сезони



През 2005 г. България стана свидетел на втори сезон на Big Brother. Победител тогава стана харизматичният и усмихнат Мирослав Атанасов. Скромен, добронамерен и близък до сърцата на зрителите, Миро изглеждаше като човек, който е намерил не само наградата, но и любовта – във формата той беше с красивата Елена. По време на шоуто обаче животът поднесе тежки обрати. Елена се залюби с друг съквартирант – фризьора Мъро, а връзката им остана една от най-обсъжданите риалити истории у нас. За съжаление съдбата се оказа безмилостна към Миро – години по-късно той получи втори инсулт и почина, оставяйки след себе си спомен за един от най-истинските и обичани победители на шоуто.



Мъро също се раздели с Елена, след което му се роди дете от певицата и актриса Миленита.



Безспорно най-успешният съквартирант от втория сезон е чаровният италианец Лео Бианки. С широка усмивка, добродушен характер и страст към кухнята, Лео спечели симпатиите на публиката още в шоуто. Днес той е сред топ кулинарите у нас, обичан телевизионен готвач и собственик на ресторанти. Кариерата му е доказателство, че Big Brother може да бъде не само кратък проблясък, а и старт на трайна популярност.



Третият сезон на формата премина под знака на тризначките – Вяра, Надежда и Любов, а последната дори спечели формата. тризначките бяха най-ярките участнички в третия сезон на "Биг Брадър“. Вяра, Надежда и Любов – три сестри, три еднакви лица, които плениха зрителите с непрекъснати интриги, шеги и неочаквано поведение. Години по-късно животът им е коренно различен и днес съдбите им носят едновременно тъга, изненада и надежда. От трите сестри именно Любов успя да намери своята хармония. След шоуто тя изгради живот, за който много жени мечтаят – омъжена е, има дъщеря на име Виктория и живее в уюта на семейството. Появява се рядко в медиите, но когато го прави, оставя впечатление за жена, която е оставила риалити славата в миналото и е избрала спокойствието. Тя няма контакт със сестрите си, а според слухове причината е както в различните житейски пътеки, така и в дългогодишни финансови и лични конфликти.



За съжаление съдбата на Вяра и Надежда е диаметрално противоположна. Двете живеят в Лондон от години, но не успяват да се установят стабилно. Често са засичани да просят, спят на улицата или в импровизирани подслони. В социалните мрежи, особено в профилите на Надежда, те споделят отчаяни истории за ежедневието си – от липсата на работа и средства до проблеми с хазяи и конфликти със съседи.



Георги Алурков спечели сезон 4, но днес никой не се сеща за него.



Победителката от 5 сезон Никита Джонсън живее в шведския Малмьо, а студиото й е на повече от 15 г., но редовно се връща в родината си, като прекара немалка част от лятото именно на Българското Черноморие. Новините около Никита обаче не са свързани само с тази промяна. Тя и Борислав (по-известен като Боби Ръгбиста) са се разделили, и то отдавна. Той има нова връзка, докато Никита е избрала да държи личния си живот офлайн.



След няколко години пауза Big Brother се завърна миналата година и веднага новите герои предизвикаха истински фурор – Беба, Виктор, Атижа, Ивоне Рей и Георги Марков бяха сред най- обсъжданите персони у нас. С днешна дата Беба развива успешен бизнес със салони за красота, Виктор си направи собствен подкаст и се премести в София, Атижа се завърна в България и прави кариера на фолкзвезда. Победителят от сезона Марио също се впуска в дебрите на подкастите, а салонът му в София се развива, пише "Телеграф".