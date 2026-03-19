България има нов милионер от тотото, след като в тираж №21 на играта "6 от 49“ беше спечелен джакпот в размер на 5 778 403 евро.Печелившият фиш е на стойност около 41 евро и е пуснат с абонамент за пет тиража в пункт в столичния квартал "Младост“ 2.Това евторият по големина джакпот в историята на Българския спортен тотализатор и първият, изплатен в евро.Късметлийската комбинация, донесла милионите, е: 23, 24, 33, 38, 42 и 48.