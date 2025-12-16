Когато две световни знаменитости, някога влюбени, споделят училищен коридор вместо червен килим, напрежението неизбежно може да се усети. Бен Афлек и Дженифър Лопес се оказаха в точно такава ситуация, след като и двамата присъстваха на училищна пиеса с участието на техните деца.Бившата двойка беше заснета на събитието, където детето на Афлек - Фин, и детето на Лопес - Еме, се появиха заедно на сцената. Това би трябвало да бъде топъл и изпълнен с гордост момент за родителите, с аплодисменти и внимание, насочени към децата. Вместо това светлините на прожекторите се насочиха към известните им родители, които веднага бяха заснети от папараци.Изглежда обаче, че между Лопес и Афлек не е имало кой знае каква комуникация, нито пък близост, подобно на ситуацията, която се опитаха да прикрият преди месец. Според онлайн източници е липсвало дори усмивка или кратък поздрав, който да подсказва за отношенията между бившите партньори.Снимките от събитието онлайн разказват история без думи. Лопес пристигна, придружена от дългогодишния си мениджър Бени Медина и майка си Гуадалупе Родригес. Облечена в елегантно, добре скроено сако, тя изглеждаше спокойна и уверена, като остана близо до своя вътрешен кръг, докато чакаше представлението да започне.Пристигането на Афлек очерта различна, но също толкова показателна картина. Той дойде заедно с бившата си съпруга Дженифър Гарнър и техния 13-годишен син Самюъл. Двамата бяха заснети да пристигат в един и същ автомобил, като Гарнър седеше на предната дясна седалка - кадър, който бързо предизвика коментари.Вътре в претъпкания училищен коридор дистанцията между тях стана още по-осезаема. Лопес и Афлек бяха на противоположни страни на пространството, заобиколени от родители и гости. На една от снимките Лопес е ангажирана в разговор, докато Афлек стои на няколко метра разстояние сред други присъстващи. Не беше уловен дори бегъл поглед между тях.Очевидец по-късно сподели пред "The Daily Mail", че Афлек е разговарял с други хора, но не е обърнал внимание на Лопес. В света на знаменитостите мълчанието често казва повече от думите и този момент не беше изключение. Липсата на контакт засили усещането, че и двамата внимават как се държат, когато са заедно, без да прекрачват емоционални граници.Все пак вечерта не беше напълно лишена от топлота. Синът на Афлек и Гарнър - Самюъл, беше забелязан да разговаря приятелски с Лопес, която в миналото беше негова мащеха. По-рано тази година певицата дори е водила момчето на пазаруване - малък, но показателен жест на близост.След края на представлението разделението продължи. Афлек и Гарнър напуснаха заедно, като по-късно Афлек потегли с автомобила, докато Гарнър остана до него. Лопес си тръгна отделно, заобиколена от своя екип, запазвайки ясната дистанция, която беляза цялата вечер, пишат от "Hola!".