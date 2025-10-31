Всички сме предупредени! На тези дати през ноември ни очакват неприятности и проблеми

© Като цяло ноември не може да се счита за благоприятен месец, въпреки че в него се очертават цели шест дни, наситени с мощна енергия.



Проблемът се крие в дългосрочните събития, сред които ще има едно положително, но едва в края на месеца.



Очертава се ноември да бъде изключително труден заради многото негативни астрологични събития, посочват астролозите.



"Когато планирате дейностите си, не забравяйте да вземете предвид опасните дни. Това ще ви помогне да избегнете проблемите и препятствията по пътя си, запазвайки късмета си", съветват те.



В дните, изброени по-долу, проблемите могат да се изострят, да се завърнат стари и да възникнат нови.



Ето на кои дати през месеца трябва да сте изключително внимателни:



6 ноември - Венера навлиза в Скорпион



Венера в Скорпион е много негативна. На 6-и и през следващите три седмици може да очаквате спад в енергията и настроението. Възможни са кавги в семейството, материални загуби и влошаване на здравето.



Хората с хронични заболявания може да се чувстват зле изключително зле на тази дата.



8 ноември -Уран навлиза в Телец



Уран в Телец се чувства ужасно. Уран е планетата на чувствеността и емпатията.



На 8 ноември много хора ще станат по-малко емпатични, по-малко мили и отворени към любимите си хора.



Телецът отговарят за парите и собствеността, а Уран е планетата на ума и несъзнаваното.



Това ще бъде силен дисонанс, който ще се прояви изключително ясно на 8-и и през следващите няколко седмици, след което ще отшуми, но няма да изчезне напълно до април следващата година.



9 ноември - началото на ретроградното движение на Меркурий



Ретроградният Меркурий е основният враг на нашето щастие. Бъдете изключително внимателни до 29-и ноември и най-вече - на 9-и.



Това ще бъде изключително нестабилен ден и период, през който бихте могли да си причините сериозна вреда с невнимателни действия или думи.



12 ноември - съвпад на Меркурий и Марс



Съвпадът на Меркурий и Марс не е приятен тандем.



Тази изключително опасна и експлозивна комбинация ще доведе до страхове, несигурност, униние и желание да доказвате правотата си с всички необходими средства.



Пазете се от отмъстителни хора през този ден. И не търсете конфликти.



20 ноември - Слънце в съвпад с Меркурий



Още един съвпад с Меркурий, този път на Слънцето. Това е ужасен и непредсказуем ден за финансови транзакции. Избягвайте да взимате пари назаем на 20-и, дори от близките си. Не тръгвайте на дълго пътуване спонтанно. Има голям риск да забравите нещо.



25 ноември - Меркурий в съвпад с Венера



Трети съвпад с Меркурий, но този път с Венера. Този ден ще донесе проблеми с паметта, лошо настроение, влошено здраве и желание за връщане към лоши навици. Много хора ще прибягнат до крайни мерки.



Контролирайте си, тъй като това може да има много, много сериозни последици.



30 ноември - Венера навлиза в Стрелец



Венера в Стрелец не се чувства добре, така че на 30 ноември и през по-голямата част от декември ще се чувствате зле както физически, така и психически.



На 30-и може да допуснете грешки, чиито последствия ще бъдат едва доловими, но изключително негативни.



Грижете се за здравето си и се опитайте да не се зацикляте над негативното. Подкрепяйте близките си.



За щастие, ноември ще предложи и няколко много благоприятни дни, в които когато няма да има невъзможни неща. Това са дни на голям късмет и нови възможности.



Задължително запомнете тези дати, за да активирате всичките си вътрешни ресурси. Ето ги и тях:



4 ноември - Марс в опозиция с Уран



Марс е планетата на действието, агресията и упорството. Уран е планетата на интелекта. Заедно в този ден те съчетават мотивация и интелигентност, увереност и мъдрост.



Това е невероятно продуктивен ден за учене, стартиране на бизнес, делови срещи и интервюта.



11 ноември - огледална дата



На огледалната дата за ноември ще властва двойката, тъй като 1+1 = 2. Двойката ще помогне на необвързаните да станат още по-независими.



Като цяло, този ден може да се нарече ден на сила за всеки, който иска да успее в нещо важно.



19 ноември - Меркурий в опозиция с Уран



Меркурий и Уран са екип, който не по-лош от Марс и Уран. Това ще бъде невероятно важен и изключително продуктивен ден не само за бизнес и работата, но и в любовта и комуникацията като цяло.



Меркурий засяга почти всяка област от живота. Пътуванията и преместванията ще бъдат много продуктивни.



21 ноември - Слънце в опозиция с Уран



Третото противопоставяне за месеца с Уран ще е със Слънцето. Това ще бъде много ярък и запомнящ се ден. Много е вероятно много хора да научат нещо важно за себе си и за света. Мнозина ги очаква голямо прозрение.



28 ноември - Сатурн вече не е ретрограден



Сатурн излиза от ретроградното си движение на 28-ми, което ще повлияе благоприятно на ликвидирането на последиците от различни житейски катастрофи. Това се отнася както за живота на отделните хора, така и за обществото като цяло.



Много хора ще се обединят в опит да победят общ враг - видим или невидим, осезаем или нематериален.



29 ноември - Меркурий вече не е ретрограден



Когато Меркурий преминава от ретроградно към нормално движение, той винаги зарежда хората с енергия и позитивизъм. Това е универсален ден на сила, когато можете да правите каквото сърцето ви пожелае.



Експертите отбелязват, че може да направите всеки ден от седмицата или месеца благоприятен, като просто се откажете от лошите навици, които блокират енергията ви, пише сайтът jenata.bg.



Опитайте да се отнасяте внимателно към вътрешните си сили, като не ги хабите за безполезни дейности и обиди и всеки ден ще бъде положителен за вас!