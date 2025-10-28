ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Вселената носи важни послания за 4 зодии
На този ден сме поканени да следваме инстинктите си. Енергията на Марс ни подтиква да действаме, докато Юпитер засилва нашия потенциал и заедно всичко това вещае късмет и щастие.
За четири зодиакални знака този ден носи силно послание: мисълта създава реалност. Ако вярваме в посоката си, ще открием, че космосът подкрепя движението ни напред. Този транзит служи като напомняне, че времето е важно и че когато увереността срещне възможността, велики неща се разгръщат естествено.
1. Овен
Овни, тригонът на Марс с Юпитер ви удря точно там, където блестите най-добре. Това е като енергиен тласък, който носи вдъхновение и ви кара да искате да предприемете действия. Независимо дали това означава да започнете нещо ново или да съживите стара цел, моментът ви е идеален.
На 28 октомври ще забележите колко лесно текат нещата, когато спрете да се съмнявате в собствените си инстинкти. О, това е реално и ще го опознаете отблизо и лично по това време. Увереността е ключова.
Посланието на Вселената към вас е просто: спрете да чакате подходящия момент. Огледайте се около себе си, Овни, моментът е сега. Всеки смел избор, който направите в този ден, отваря вратата към по-големи и по-светли резултати.
2. Близнаци
Тригонът на Марс с Юпитер ви насърчава да казвате истината си и да отстоявате себе си, Близнаци. Вие сте надарени с думи и този транзит ви помага да се изразявате ясно и силно. Някой в живота ви най-накрая ще чуе това, което се опитвате да кажете, и това ще промени всичко.
На 28 октомври следвайте вдъхновението си, защото то ще ви удари като мълния. На този ден ще ви хрумне идея, по която си струва да действате. Ще усетите, че вселената ви подтиква да се доверите на визията си и да преследвате това, което ви вълнува най-много.
Показва ви се, че любопитството ви има цел. То не е там само за да изглеждате готин, Близнаци. Следвай го, съветват от yourtango.com. Отваря се врата и всичко, което трябва да направите, е да минете през нея.
3. Лъв
Тригонът на Марс с Юпитер те озарява отвътре, Лъв. Ще се чувствате силен, уверен и неудържим, и с основание. Били си търпеливи и този транзит ви напомня, че усилията се отплащат, когато стремежът ви срещне перфектното време.
На 28 октомври вашите лидерски качества ще привлекат подкрепа и възхищение. Независимо дали в кариерата или личния ви живот, ще откриете, че този ден ще ви донесе всичко. Сега сте в добра форма, Лъв. Хората слушат, когато говорите.
Посланието на Вселената е ясно: не приглушавай светлината си, за да накарате другите да се чувстват комфортно. Блестете! Колкото повече притежавате силата си, толкова повече светът се подчинява на вашата визия.
4. Стрелец
Стрелец, тригонът на Марс с Юпитер се усеща като личен дар и за това сте изключително благодарни. Този транзит е вашият естествен съюзник, напомняйки ви, че оптимизмът е суперсила.
На 28 октомври ще се появи внезапна възможност, която ще ви се стори едновременно рискована и подходяща. Интуицията ви ще ви подскаже кога да се впуснете и ще е добре да се вслушате. Доверете се на случващото се в момента.
Посланието на Вселената е да се доверите на авантюристичното си сърце, Стрелец. Напредъкът се случва, когато се придържате към него и останете на личния си път. Вие сте на път да откриете нещо ново и това само по себе си е чисто вдъхновение.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1058
|предишна страница [ 1/177 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:30 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: