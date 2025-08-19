ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Всеки с Google Maps на телефона трябва да знае тези скрити функции
Докато повечето знаят за основните упътвания, тези по-малко известни функции могат да направят шофирането ви по-плавно, по-безопасно и по-ефективно. Като се възползвате от тези възможности, можете да спестите време, да избегнете главоболия и да се ориентирате с ниво на далновидност, което далеч надхвърля основите.
Насочване по ленти за движение
Когато се приближавате до сложни кръстовища или многолентови магистрали, насочването по ленти на Google Maps не просто ви казва да "се придържате към дясната страна“ — то показва точно в кои ленти трябва да се намирате. Тази визуална яснота помага да се избегнат резки движения в последния момент и пропуснати изходи, особено в непознати градове.
Ограничения на скоростта в реално време и предупреждения за камери за скорост
В много региони Maps вече показват текущото ограничение на скоростта в долния ъгъл на екрана, заедно с предупреждения за камери за скорост. Тези функции могат да ви помогнат да се придържате към законовите ограничения и да избегнете внезапно спиране, когато се приближавате към наблюдавани зони.
Пренасочване, съобразено с трафика
Google Maps непрекъснато анализира трафика в реално време, предлагайки автоматично пренасочване, когато се образуват задръствания. Макар че това е широко известно, по-малко очевидно е колко бързо системата преизчислява – понякога ви пренасочва в рамките на секунди след пътен инцидент, за да съкрати пътуването ви с минути. Всичко се случва автоматично, когато е пусната навигацията до дадена дестинация, пише carmarket.bg.
Офлайн карти за райони с нулев сигнал
Шофирате през отдалечени райони или в непозната страна? Офлайн картите ви позволяват да изтеглите предварително цели региони, така че навигацията да продължи дори без мобилни данни. Това е особено ценно за пътувания през маршрути с неравномерно покритие.
Маршрутизиране с икономия на гориво
Екологичното маршрутизиране е по-нова, но често пренебрегвана функция, която предлага пътища, които минимизират разхода на гориво, въз основа на промените в надморската височина, трафика и светофарите. С течение на времето това може да спести както пари, така и вредни емисии.
Планиране на пътуване с няколко спирки
Трябва да отидете до бензиностанцията, да вземете хранителни стоки и след това да се приберете вкъщи? Можете да добавите няколко спирки към един маршрут и дори да ги пренаредите, за да оптимизирате времето и разстоянието.
Помощ при паркиране
Maps могат автоматично да запазват местоположението ви за паркиране, а в някои градове дори показват наличните паркинги и очакваната заетост близо до вашата дестинация – спестявайки време в търсене на места.
Пътища без такси
И накрая, един по-малко известен, но невероятно полезен инструмент е функцията за ценообразуване и избягване на пътни такси. Google Maps може да показва прогнозната цена на пътните такси по планирания ви маршрут, помагайки ви да вземете информирано решение между по-бърза, платена магистрала и по-дълга, безплатна алтернатива.
За тези, които искат да избегнат пътните такси напълно, приложението ви позволява да зададете предпочитание по подразбиране в настройките си за навигация винаги да "избягват пътните такси“, спестявайки ви от неочаквани разходи. Имайте предвид, че в някои случаи така пътуването може да се удължи значително или да включва минаване през второкласни пътища и повече населени места.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лекари спасиха живота на българката, намушкана 10 пъти с нож в Гърция
12:26 / 17.08.2025
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
11:14 / 18.08.2025
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
09:50 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: