"Всеки може да пее…с Гергана Николаева" е за тези, които са мечтали да бъдат певци
Форматът се провежда вече шест години и няма състезателен характер. "Състезаваш се със себе си, за да видиш своите сили, своята психическа издръжливост, как може характерът ти да реагира в отделните периоди на обучението. Всеки един детайл – и сценично поведение, и движения, микрофонна техника, много неща са. Когато накараш един човек да влезе в друго амплоа, не е лесно. След четвъртата седмица и след като концертът мине, те вече са заразени с музиката. Те започват да разбират от звукова среда, да се вглеждат в детайлите – всякакви детайли, на които ние, музикантите, вече не обръщаме толкова внимание, но за тях това е една нова сфера, която е много интересна“, поясни Николаева.
В момента се провежда деветият сезон на "Всеки може да пее… с Гергана Николаева“. Той завършва на 17 февруари с концерт в Sofia Live Club. "На сцената ще се качат 10 прекрасни звезди. Специалният ни гост е Теди Грозданов – един от най-популярните и добри фотографи в модата, който пее уникално. Тази група е много силна, справят се много добре. Някои от тях са пели в детски хорове, не са станали певци, имат много разновидни професии. Виждам с каква любов го правят, с каква страст. Това печели публиката, определено. Много е важна енергията, която те дават, и публиката винаги връща стократно на изпълнителя. И тъй като в случая публиката са техните семейства и приятели, от там също има много голяма чистота към тях. Залата се взривява на концертите. Това е едно шоу, което печели точно с това, че хората идват без очаквания да чуят професионализма на някой певец“, разказа Гергана Николаева.
През април ще се проведе десетото юбилейно издание на формата. В него ще вземат участие участници от предходните издания на "Всеки може да пее“.
