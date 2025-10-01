ЗАРЕЖДАНЕ...
|Всеки го прави и се оказа, че е учудващо печелившо
Отрязаните нокти обикновено се изхвърлят като отвратителни отпадъци, но според традиционната китайска медицина те са ценни съставки в отвари, използвани за лечение на състояния като коремна дистанциране при деца и тонзилит.
Компаниите, произвеждащи традиционна китайска медицина, се твърди, че купуват нокти от училища и села, които след това измиват добре, преди да ги изсушат и смелят на фин прах, който се смесва в различни лекарствени продукти. Тъй като възрастните хора "отглеждат" средно около 100 грама нокти годишно, събирането на достатъчно количество, за да се отговори на търсенето, е трудна задача и цената на ноктите е относително висока.
Китайското медийно издание Kankan News наскоро съобщи, че жена от Хъбей е продала ноктите си онлайн за 150 юана (21 долара) на килограм. Тя ги събира от дете и е решила да спечели малко пари от тях.
Използването на човешки нокти в традиционната китайска медицина е намаляло от 60-те години на миналия век, когато нарастващата популярност на лаковете за нокти започнала да разваля "стоката“. С течение на времето са открити други съставки, които имат подобен ефект, но ноктите никога не са изчезнали напълно. Явно те се завръщат, писа odditycentral.com.
