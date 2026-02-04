ЗАРЕЖДАНЕ...
Врялата вода върху замръзналото автомобилно стъкло е табу – има ефикасен и безопасен начин
©
Правилната стратегия започва още с отварянето на шофьорската врата. Първата стъпка е да почистите снега около нея, за да не нахлуе в купето, след което стартирайте двигателя. Тук идва тънкият момент – пуснете обдухването на стъклото на средна степен, докато моторът е още студен, съветват от automedia. Избягвайте да насочвате директна струя горещ въздух към вече загрелия интериор, ако стъклото е силно замръзнало, тъй като рязката температурна амплитуда е пагубна за триплекса. Докато чакате ледът леко да "отпусне“, използвайте времето, за да освободите от снежния плен покрива, капака и фаровете на автомобила.
Ако слоят лед е сериозен, не разчитайте само на мускули и пластмасова стъргалка. Специализираните течности за размразяване (т.нар. de-icer) са вашите най-добри приятели. Напръскайте обилно, изчакайте минута-две химията да си свърши работата и едва тогава отстранете остатъците с лек натиск. В краен случай зимната течност за чистачки в пулверизатор също върши отлична работа. Важно е да не дърпате насила замръзналите чистачки – така само ще скъсате перата им или ще повредите механизма.
За да си спестите това главоболие на следващата сутрин, професионалистите съветват да третирате стъклата с препарати тип "анти-дъжд“. Те създават невидим слой, който драстично намалява адхезията на леда, правейки го много по-лесен за отстраняване. И един последен съвет от старата школа: никога не оставяйте чистачките вдигнати вертикално за цяла нощ – това разтяга пружините на рамената им и с времето те спират да притискат гумата плътно към стъклото, оставяйки досадни ивици точно пред погледа ви.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Любо Нейков стяга сватба
04.02
Гала с драконовска диета
03.02
Пътешественик: Столицата на Колумбия няма нищо общо с представата ни за страна, където властват наркотици и картели
02.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Практична рецепта за натоварени дни
22:16 / 04.02.2026
Родените през тези 4 месеца ще претърпят обрат през февруари
13:00 / 04.02.2026
"Ергенът" започва, жените ще се избират от роднини и на бал
09:58 / 04.02.2026
На крачка от незабавното прехвърляне на пари през мобилните телеф...
14:48 / 03.02.2026
Сервитьор: Клиентите ни казват сами да си обръщаме левовете в евр...
22:38 / 02.02.2026
Пътешественик: Столицата на Колумбия няма нищо общо с представата...
17:53 / 02.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.