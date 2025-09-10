Водещият на новините по NOVA Христо Калоферов отбеляза важен юбилей, свързан с голямо лично постижение

© Facebook Чаровният водещ, който ни се усмихва от екрана всеки уикенд –Христо Калоферов, се похвали с важна дата. На 9 септември преди точно 10 години, Христо скъсва завинаги с голям порок – тютюнопушенето, пише "Фокус“.



За непушачите подобно отбелязване може да звучи смешно, но за "зависимите“ от тютюнев дим е ясно, че отказването от цигарите е равносилно на подвиг.



Пушенето, особено в стресови професии като журналистиката се явява като малък отдушник на напрежението.



Когато пуснете новините у дома и видите усмивките на водещите, всичко изглежда леко, приятно и лежерно, но повярвайте – зад всичко това се крие трудът на много хора. Особено в телевизиите сроковете за всичко се измерват в минути и секунди, защото емисиите са с фиксиран час, а зрителят е съдник, който трудно прощава.