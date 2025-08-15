Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Внукът на Коста Цонев си живее като арабски шейх
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:56Коментари (0)54
©
виж галерията
Внукът на Коста Цонев си живее като царска особа. Димитър Цонев-младши - единственият син на покойния телевизионен водещ Димитър Цонев, отново привлече вниманието към себе си, след като се появи в социалните мрежи след дълга пауза. Публикуваната от него снимка показва не просто момент от обяд или вечеря, а цяла кулинарна сцена с атмосфера на лукс и висша гастрономия.

На фона на великолепна гледка към София отвисоко на масата пред младия Цонев се виждат прецизно поднесени ястия - от изтънчен стек с гарнитура от морска сол и фини зеленчукови нишки до засукани рулца с месна плънка. Виното в кристална чаша допълва усещането за класа, стил и безкомпромисен вкус. Видимо е, че Цонев-младши знае какво означава истинско гурме преживяване - изтънченото му небце го е отвело на място, където всяка хапка е преживяване, а всяка чиния - произведение на кулинарното изкуство.

Митко, който в последните няколко месеца бе изчезнал от онлайн пространството, не просто се е завърнал, а го е направил с ясно послание за публиката - животът му е изпълнен с лукс. Младият наследник на известната фамилия, който все още е ерген, обича да обикаля някои от най-луксозните курорти по света и го прави с размах, оставящ впечатление за приказно богатство. Впечатление обаче прави фактът, че на кадрите до Митко никога не присъства жена, което поражда различни догадки в интернет.

Той рядко се задържа дълго на едно място. Сред любимите му дестинации са Дубай, Париж и Рим, а особена привързаност изпитва към ОАЕ, където често пребивава. В Дубай Димитър се движи като истински шейх - от яхтени круизи в Персийския залив до бутикови спа ритуали в някои от най-скъпите спа центрове в света, пише "Ретро".

Спортува редовно и поддържа отлична форма. Дрехите му са дизайнерски, аксесоарите - подбрани с вкус, а на ръката му често може да се види скъп часовник, оценяван на над 50 хиляди лева. Макар че е poден в семейство на публични личности, Димитър не обича прожекторите. За разлика от сестра си Деси Цонева, която е добре позната в медиите и телевизионните формати, той е потаен и предпочита личният му живот да остане скрит.

След като завършва "Международни икономически отношения" в УНСС, той започва работа в голяма международна компания. Впоследствие развива собствен бизнес, свързан с дентални продукти ниша, която му носи стабилни доходи и независимост.

Още по темата: общо новини по темата: 467
15.08.2025 »
15.08.2025 »
14.08.2025 »
14.08.2025 »
14.08.2025 »
14.08.2025 »
предишна страница [ 1/78 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Младите хора, за които това е първа работа, нямат право на болничен за определен период
Младите хора, за които това е първа работа, нямат право на болничен за определен период
14:49 / 13.08.2025
Етикет "произведено в Италия" е законен, дори за стоки от Китай, но с копчета пришити в европейската държава
Етикет "произведено в Италия" е законен, дори за стоки от Китай, но с копчета пришити в европейската държава
11:41 / 13.08.2025
Криминалисти от ОДМВР – Благоевград откриха над тон и половина канабис само за ден
Криминалисти от ОДМВР – Благоевград откриха над тон и половина канабис само за ден
13:13 / 13.08.2025
Търговците в сферата на услугите с куп въпроси за цените в евро – още от сега ли да ги вдигнем, че по-лесно да ги закръглим от януари
Търговците в сферата на услугите с куп въпроси за цените в евро – още от сега ли да ги вдигнем, че по-лесно да ги закръглим от януари
16:33 / 13.08.2025
Община Благоевград предупреди за голяма измама в социалните мрежи
Община Благоевград предупреди за голяма измама в социалните мрежи
12:53 / 13.08.2025
В кома са майката и 4-годишното й дете, които бяха пометени от АТВ в Слънчев бряг
В кома са майката и 4-годишното й дете, които бяха пометени от АТВ в Слънчев бряг
20:56 / 14.08.2025
Чудесна новина за всички жители и гости на Благоевград
Чудесна новина за всички жители и гости на Благоевград
09:59 / 14.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
Катастрофи в София
Катастрофи в България
България в еврозоната
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: