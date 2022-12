© Moo o ac ca o, e oa o eeo oaeaa, o oa, ĸoeo oa e oaĸa, e, e coc oe a oee o poe. a ae eo, c ĸoeo a ce aaae, oĸao ce oaeaa, e e eo oo.



a ae ecĸ ccae ao aa e pa, ĸoo apa o oo o.



Ho pe ocee o c ycpecaeo a exooe ccaa a yo xa aee c eoĸoe Yuub a eeoa p a Nntnd wth.



Πpoyaa, poee o-pao a oa, opaa, e oo o ac ea eeoe c, oĸao ce oaeaa, kaldata.com.



B poyae a NrdVN 65% o 9800 aĸepa pac axa, e ea eeoa c cc cee c, ĸoao ce aaa a oa o oaeaa. B cĸ cea cpa 26-41-oe ea eeoa c oaeaa a-eco, a oĸoeeo Gn-Z (18-25 .) e a opo co.



Aĸo ce apae ca, e o-epoo a oae eeoa c oaeaa, ĸao o 80% o aĸepae cpaaa ca a, e oa o c eeo, a a ce aaa.



Ho pa a aae ĸoĸo o cee a oaeaa c eeoa c, ĸao peĸaeo oo pee oe a oee o ĸo eoaĸa paoco poe.



acpoeepoo a pe yecaa Lunhr eaoo pee.



Kao o e cĸae a peĸapae oee o cpeo oĸoo 10 y. Aĸo ce aĸ cee poeo pee oaeaa, oa oe a oee o xeopo, a oĸoa op o oyae a ee, ĸoeo oe a e oeeo. Ba oo xopa, ĸoo oyaa xpaeo opae xaa pa ea, ĸao e caa op xe paĸĸ aa. Πpoco ca, e a-oo ĸaao, aĸo ce oaeaa c pe paoaa, e pa a oae pee c a o pyo.