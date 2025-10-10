Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Владо Зомбори влиза в "Пееш или лъжеш"
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 16:29Коментари (0)43
©
Тази неделя в 20:00 ч. по NOVA водещият Димитър Рачков ще посрещне на сцената на музикалното шоу за цялото семейство “Пееш или лъжеш" любимия актьор и победител в “Като две капки вода" - Владимир Зомбори. Певческата дарба и актьорският му усет ще бъдат изпитани в ново предизвикателство, в което той ще опита да разбере кой от осемте участници пее и кой лъже.

На столовете на панела зрителите на NOVA ще видят познатите Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов, а допълнителна помощ в отгатването Владимир Зомбори ще получи от дамата на своето сърце и доверен приятел. Актрисата и половинка на актьора - Весела Бабинова и състудентът му от НАТФИЗ - Велизар Величков - Визо ще дадат всичко от себе си, за да уловят лъжците и да разкрият пеещите в подкрепа на Владо.

Сцената на “Пееш или лъжеш" и тази неделя ще разкрие нови осем пъстри образа, които ще се борят за наградата. Аниматорката, Бръснарят, Художничката и Тенисистката са само част от ексцентричните участници, които ще опитат да спечелят доверието на новия музикален детектив. Те ще покажат певческия си талант пред цяла България или пък умението си да заблудят всички с правдоподобна история, блестящ lipsync и сценично поведение.

“Ще ми бъде интересно да проверя интуицията си и в това предизвикателство. Винаги съм разчитал на нея и никога не ме е подвеждала. Надявам се сега да открия добре пеещ човек, с когото да направим един наистина хубав дует накрая", разкри Владимир Зомбори минути преди участието си в “Пееш или лъжеш" в специалната рубрика на Елизабет Методиева в “На кафе".

На кой от своите таланти ще заложи Владимир Зомбори в избора на победител - актьорския или певческия? Ще успее ли да направи истински красив дует на финала на шоуто или ще бъде излъган? Какви съвети ще му дадат панелистите? Не пропускайте да видите тази неделя от 20:00 ч. в “Пееш или лъжеш" по NOVA.

Още по темата: общо новини по темата: 897
10.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
предишна страница [ 1/150 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въздушната линейка отново е в Благоевград!
Въздушната линейка отново е в Благоевград!
13:41 / 09.10.2025
Предстоят ограничения на движението през тунелите "Благоевград" и "Железница" на АМ "Струма" в посока Кулата
Предстоят ограничения на движението през тунелите "Благоевград" и "Железница" на АМ "Струма" в посока Кулата
16:21 / 08.10.2025
ЕП въвежда ново определение за месо – названията на продуктите "пържола", "шницел", "наденица" или "бургер" ще се използват при определени условия
ЕП въвежда ново определение за месо – названията на продуктите "пържола", "шницел", "наденица" или "бургер" ще се използват при определени условия
15:03 / 08.10.2025
Създават Общностен център за уязвими групи в Благоевград – пуснати са обществените поръчки
Създават Общностен център за уязвими групи в Благоевград – пуснати са обществените поръчки
10:24 / 09.10.2025
Проектни предложения за Благоевград: Нови детски градини, ремонт на общински жилища, нова апаратура за СБАЛО "Св. Мина"
Проектни предложения за Благоевград: Нови детски градини, ремонт на общински жилища, нова апаратура за СБАЛО "Св. Мина"
10:19 / 08.10.2025
Срещу 10 лева днес ще имате свеж и ароматен копър за цялата зима
Срещу 10 лева днес ще имате свеж и ароматен копър за цялата зима
13:43 / 08.10.2025
Няколко ареста след специализирана акция на ОДМВР-Благоевград
Няколко ареста след специализирана акция на ОДМВР-Благоевград
11:42 / 08.10.2025
Актуални теми
Бюджет 2024
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Реформи в БДЖ
51-ото Народно събрание
Боклуците в София
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: