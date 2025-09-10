Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Владо Зомбори съсипа Венета Райкова
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 18:54Коментари (0)48
©
Владо Зомбори не остана длъжен и изкоментира случващото се в последно време в родни ефи и по-конкретно сутрешния блок на bTV "Преди обед“. В свое Instagram стори той публикува част от разговора между Венета Райкова и Оля Малинова, в който двете обсъждат участника от "Ергенът“ Пенко.

Оля разказа как той признал, че никога не е бил с тъмнокожа жена и първата му мисъл била дали би "праснал“ участничката с по-тъмен цвят на кожата.

Зомбори не скри възмущението си и реагира остро: "Тъпотията царува. И важният въпрос днес е...“, подигра се той на предаването.

Критичният му тон предизвика бурни реакции сред последователите, а мнозина изтълкуваха думите му като пореден знак за окончателното му дистанциране от bTV. Според слухове Зомбори вече е приключил работата си в медията и от есента зрителите ще го гледат в новия сезон на "Пееш или лъжеш“ по Нова телевизия.

Именно тази нова посока в кариерата му вероятно е причината актьорът да си позволи толкова хапливи и директни изказвания срещу бившите си работодатели, пише "Блиц".






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Поредица от инциденти и проверки в Благоевградска област
Поредица от инциденти и проверки в Благоевградска област
13:18 / 09.09.2025
На 9 септември село край Невестино събира вяра и радост
На 9 септември село край Невестино събира вяра и радост
10:17 / 09.09.2025
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
09:48 / 10.09.2025
Семейство твърди, че е било нападнато от кучетата на Калина Сакскобургготска
Семейство твърди, че е било нападнато от кучетата на Калина Сакскобургготска
10:48 / 08.09.2025
Бащата на задържан за побоя над полицейски шеф: Станала е само патардия, без бой
Бащата на задържан за побоя над полицейски шеф: Станала е само патардия, без бой
11:26 / 08.09.2025
ПСС отчита: Повече туристи и ръст на акциите в планините през лятото
ПСС отчита: Повече туристи и ръст на акциите в планините през лятото
08:40 / 08.09.2025
Въженият парк "Бачиново" в Благоевград въвежда ново работно време
Въженият парк "Бачиново" в Благоевград въвежда ново работно време
14:04 / 09.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
Пожари 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Колективната отбрана на Европа
Борба за влияние в Близкия Изток
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: