Владо Зомбори готви първа песен

© "Весела казва, че това е обложка за сингъла ми, но не се знае знае ли се. Просто се подготвяме за концерта на JT! Ако му призлее, ше го покрия. A friend in need is a friend indeed." Това написа актьорът Владо Зомбори във фейсбук, видя Blagoevgrad24.bg.



Припомняме, че след безапелационния успех в "Като две капки вода" много хора очакваха той да пропее, тъй като беше един от най-добрите имитатори, които предаването е имало през всичките години.



Явно големият му потенциал няма да бъде пропилян и загатва, че крои планове в музиката.