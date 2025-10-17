Новини
Владо Николов и Ваня Джаферович влязоха в първия гейминг сериал на Vivacom GAME ON 2025 и оставиха Криската и Васето без въздух
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 16:28Коментари (0)42
©
виж галерията
Гледайте епичния сблъсък, изпълнен със спортен хъс, в YouTube канала на Vivacom

Националите ни по волейбол тази година предизвикаха вълна от емоции и гордост. В същото време, на съвсем различна сцена, Владо Николов – един от символите на волейбола у нас – влезе в първия гейминг сериал на Vivacom GAME ON 2025, заедно с Ваня Джаферович, за да напомнят на Васето (ShadowHex) и Криската (Kriskata), че спортът изисква не само рефлекси, но и дишане, воля… и много тренировки. Гледайте епичния сблъсък, изпълнен със спортен хъс, в YouTube канала на Vivacom, където капитаните на #teamshadowhex и #teamkriskata се впуснаха в серия от физически и виртуални предизвикателства, за да докажат кой е по-добрият спортист.

След кратка загрявка, момчетата се отправиха към футболното игрище за нестандартно дузпено предизвикателство под погледа на Ваня Джаферович. Правилото беше просто – всеки точен удар във вратата носеше точки. Васето буквално разби Криската, показвайки неочаквана прецизност с краката. След футбола дойде време за виртуалния му двойник – FIFA. И тук Васето беше безапелационен. Team Shadowhex доминира отново, като записа чиста победа срещу Криската, и добави още гигабити в актива си.

Но най-интересното предстоеше – волейбол срещу самия Владо Николов. Първо – десет начални удара, насочени към кубче, а след това към коша. Криската изненада всички – оказа се, че тайният му талант е именно волейбол. Спечели рунда с по-добра точност и грабна 40 GIGA BITS за отбора си – една малка, но важна победа.

В предишния епизод геймърите влязоха в ролята на състезатели – както виртуално в GTA V, така и на истинска писта с картинг и спортни автомобили. След седем предизвикателства от началото на сезона, отборът на #teamshadowhex води с 770 GIGA BITS, срещу 512 GIGA BITS за #teamkriskata.

Титаничните битки в гейминг турнира се провежда през оптична мрежа на Vivacom – Vivacom Fiber, която с безупречна скорост и стабилна връзка гарантира най-доброто възможно изживяване за игра и стрийминг на видео във висока резолюция.

Този уикенд предстои последната битка преди големия финал на турнира Vivacom GAME ON 2025. На 18 октомври отборите на Васето (ShadowHex) и Криската (Kriskata) ще се изправят един срещу друг във вселената на Minecraft.

Билетите за големия финал на 1 ноември в Joy Station, София, са вече в продажба, като за първи път феновете ще могат да вземат и специален билет, който

подсигурява персонализирана тениска и предимство при настаняването на финалите. Билетите започват на цена от 4.04 € | 7.90 лева.

Повече информация за турнира, класирането и статистиката следете в сайта на Vivacom.

