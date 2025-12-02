Интересна история с Глория Петкова беше опевестена в специалния епизод на "Трейтърс: Игра на предатели", където всички участници се събраха около кръглата маса, за да споделят преживяното.Водещата Деси Стоянова попита дали играта ги е променила. Дани Петканов каза "Да", като беше загатнал, че е открил любовта, тъй като беше нарисувал сърчице на дъската си. неговата сегашна половинка Глория обаче категорично написа "Не", което предизвика смях в студиото, а Дани сподели:"Бях се заключил емоционално и мислех, че ще си остана така за цял живот. Но форматът ми отвори хоризонта да вярвам в доверието... и в Гло!", каза той.Тя не отстъпи:"Мен играта не ме промени. Влязох с ясната представа, че това е игра и нищо повече. Да, бях емоционална, но бях и една от най-стабилните. Спях си като заклана всяка вечер", коментира тя.Тогава Владо Карамазов изненадващо заяви:"Около час след като беше припаднала, Глория искаше да е предател. С валидол под устните ме пита дали аз избирам предателите. Казах ѝ: "Да". Тя ме гледа и казва: "Споко! И да не ги избереш, какво от това?"