Влади Въргала: Първият ми фалит беше в Пловдив, вторият беше с предателство
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 13:08Коментари (0)56
© bTV
Влади Въргала направи доста откровено признание в ефира на сутрепното предаването "Преди обед" по  bTV. По време на участиеито си той разказа за двете си финансови катастрофи и уроците, които е научил.

"Първият ми фалит беше, когато имахме с кума ми заведение в Пловдив, друго в Созопол, 11 кораба за риба, два таляна, цех за преработка и док за ремонт на корабите. Освен това имахме и мелница в Попово. Всичко вървеше чудесно", спомни си Въргала.

Вторият бил с предателство, в най-тежкия възможен момент.

"Чаках второто си дете. Представете си – имаш пари да си купиш три хотела и една сутрин се събуждаш просяк. Всичко беше откраднато", разказа той.

След това Влади се е насочил към телевизията и киното:

"В БНТ правехме предаване с много гледаемост, но след три години трябваше да напуснем заради новото ръководство. Тогава предложих на колегите да направим пиеса по мой сценарий. После тя се превърна във филм – "Операция Шменти Капели". Теглих кредити, за да го заснема. Три дни по-късно Цветан Василев дойде и ми предложи съдружие. Казах си – това е Божие дело."

Филмът му струвал колкото 12 апартамента, но актьорът заяви, че не съжалява.

"Аз съм загубил само пари. Не съм се провалил – има разлика между фалит и провал", подчерта той.

В края на разговора актьорът отправи послание към зрителите:

"Хора, не сте сами. Ако сте вярващи, има един горе, който никога няма да ви изостави."

