Вкарайте в менюто си тези три храни, ако искате висококачествени протеини

© Протеините са основни градивни единици в клетъчните структури на живите организми. Те имат важна роля за правилното функциониране на организма и възстановяването на тъканите. Но не всички протеини са еднакви. Някои са с по-ниско съдържание на полезни хранителни вещества, в сравнение с други - така наречените висококачествени протеини, пише lifestyle.bg.



А за да подобрим цялостното си здраве е добре да прибавяме в ежедневното си меню именно висококачествените протеини.



Към тях спадат онези, които носят само ползи за организма без да влияят отрицателно - като беконът, който е висококачествен протеин, но е пълен и с наситени мазнини, натрий и други нездравословни компоненти. Другият важен фактор е да съдържат всички девет аминокиселини, наречени незаменими, защото са важни за здравето, а телата ни не могат да ги произвеждат сами.



Млечни продукти



Независимо дали става дума за кисело или за прясно, кравето мляко е висококачествен протеин, който спокойно може да добавим към ежедневното си меню. То осигурява витамини и основни хранителни вещества.



Изследване, публикувано през 2020 г., установява, че млечните продукти като цяло - не само мляко, но и сирене, кашкавал, извара и съдържащите се в тях протеини, имат от неутрално до благоприятно въздействие върху възпаленията в организма. Така, в случай че няма непоносимост към лактоза, човек спокойно може да консумира ежедневно този тип продукти.



Яйца



Яйцата винаги са били определяни като най-добрият протеин. Причината е, че съдържат високо количество аминокиселини, които се усвояват възможно най-ефективно от тялото.



Те са и отличен източник на холин, водоразтворимо хранително вещество, важно за развитието на мозъка, паметта и настроението.



Птиче месо



Пилешките и пуешките гърди са идеални за изграждане и възстановяване на тъкани и поддържане на чиста мускулатура (само при условие че се консумират без кожата). Причината е, че имат естествено ниско съдържание на наситени мазнини и натрий.



Те са и добър източник на витамини от група B, които са от съществено значение за синтеза на ДНК и съдържат селен, важен за здравето на имунитета антиоксидант.



Тофу



Изработено от накиснати, смлени и смачкани соеви зърна, тофуто е пълноценен протеин, съдържащ всичките девет незаменими аминокиселини.



Отличен източник е на желязо и калций и е богато на изофлавони, които предпазват от сърдечни заболявания, остеопороза и някои видове рак.



Шамфъстък



Той се нарежда сред ядките с най-високо съдържание на протеини. Отличен източник е и на фибри и ненаситени мазнини. Тези три хранителни вещества се комбинират, за да направят шамфъстъка мощен "щит" срещу преяждане, тъй като подтискат апетита, пише Eat This, Not That.



Шамфъстъкът съдържа и много калий - повече дори и от един средно голям банан. В проучване, публикувано в Nutrition, е установено, че хората, които често хапват този тип ядки, имат по-голям шанс да намалят на обиколката на талията, отколкото тези, които не ги консумират.