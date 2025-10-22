Новини
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Вижте трите навика за добро начало на деня
Автор: ИА Фокус 16:10Коментари (0)76
©
Освен всякакви щури предизвикателства, някои от които и с откровен риск за живота, в социалните мрежи попадаме и на позитивните примери за тенденции, които ни помагат да водим здравословен начин на живот и да се грижим по-добре за себе си. И така в TikTok разбрахме за тренда 3х3 преди 12 часа, който успя да привлече вниманието ни.

Има полезно действие, но и практично приложение

Добре знаем поговорката, че денят се познава от сутринта. И ако някои предпочитат да пропускат закуската, наблягат на кафето и лежерното начало на деня, други предпочитат то да е ударно, за да бъдат на максимални обороти и през следващите часове, пише lifestyle.bg

Въпросното така актуално предизвикателство не изисква нещо много сложно от нас, но все пак си трябват време, отдаденост и дисциплина. А първото, което се изисква, е физическа активност. Когато денят ни започне с нея, той със сигурност ще е по-хубав, защото движението стимулира кръвообращението и мозъчната дейност, а също така подобрява настроението ни. 

Дори кратка разходка е достатъчна

За да изпълним първата част от предизвикателството може или да изминем поне 3 км пеша или с колело, или да извървим 3000 крачки. Това би трябвало да отнеме около половин час от нашия преди обед.

Втората част е да изпием три чаши с вода или 1/3 от необходимото минимално дневно количество, за да сме добре хидратирани. Това е много важно условие, за да може и тялото, и мозъкът ни да функционират правилно през целия ден. Особено ако сме по-активни в първите часове на деня, тялото ни губи течности и е важно да поддържаме електролитния баланс. Още един бонус е, че трите чаши вода ще потиснат глада ни.

Закуската също е от голямо значение

Третата част на предизвикателството е да приемем 30 грама протеин с първото си хранене за деня, за да се заредим с енергия и да дадем на мускулите си необходимото.

Именно до обяд е най-добре да съсредоточим по-голямата част от протеиновия си прием, защото така регулираме нивата на кръвната захар, както и апетита си. Лесно е да си набавим това количество като наблегнем на яйцата, кефира, протеиновите шейкове и растителни източници като тофу, обяснява City Magazine.

Сладко или солено - за всеки вкус по нещо

А за още по-добър ефект и по-добро начало на деня може да съчетаем изпълнението на тези три условия с допаминов детокс. И вместо първото нещо, което правим сутрин, е да хванем смартфона, да се абстрахираме от технологиите поне в първия час след ставане. И чак след това може да се похвалим в социалните мрежи колко добре се чувстваме благодарение на 3х3 преди 12.






