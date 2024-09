© виж галерията Ерика Елениак, известна с ролята си на Шони Макклейн в "Спасители на плажа", беше една от звездите на сериала. Откакто той приключи, актрисата премина през драстични промени в стила си през годините. Въпреки че публичните ѝ изяви бяха редки, наскоро тя изненада мнозина, когато присъства на премиерата на "After Baywatch: Moment In The Sun" в Санта Моника, Калифорния.



54-годишната Ерика изглеждаше елегантно в семпла черна блуза, съчетана с черен панталон и ниски обувки.



През годините Елениак е експериментирала с различни прически, които бяха далеч от нейните емблематични дълги руси къдрици в популярното шоу. През последните години тя избра да подстриже много късо русата си коса и дори я боядиса в ярко лилаво в един момент.



Дръзките ѝ татуировки разделиха мненията онлайн, като някои хора я смятат за "неузнаваема". Мнозина смятат, че татуировките ѝ придават чар на външния ѝ вид и я правят още по-привлекателна. Както коментира един човек, "Тя изглежда много по-добре сега, отколкото в дните си в Спасители на плажа". Други бяха по-несигурни относно драстичната трансформация. Един човек отбеляза: "Все още е много привлекателна, но не харесвам татуировките". Междувременно други просто се чудеха: "Какво се случи с нея?"



Повече за Ерика Елениак



Ерика Мая Елениак е родена на 29 септември 1969 г. в предградието на Лос Анджелис Глендейл, Калифорния. Тя е най-голямата дъщеря в семейство от четири момичета и едно момче. Ерика започва актьорската си кариера на 10-годишна възраст, участвайки в множество продукции за телевизия, филми, реклами и театър. Първата ѝ филмова роля е в научнофантастичния блокбастър E.T. the Extra-Terrestrial (1982) от Стивън Спилбърг. Ерика се присъединява към оригиналния актьорски състав на телевизионния сериал "Спасители на плажа" (1989) и остава там през първите две години. Участва във филми като "Under Siege" (1992), "The Beverly Hillbillies" (1993), "Chasers" (1994), "A Pyromaniac's Love Story" (1995), "Bordello of Blood" (1996) и други.



Ерика е треньор по актьорско майсторство в продължение на много години и също така работи с деца, които се възстановяват от злоупотреба с вещества и поведенчески проблеми, използвайки актьорството като форма на терапия. Тя е много страстна в многобройните си роли на майка, актьор, треньор, а сега и като сценарист, копродуцент и водещ на "Подкастът за духовна алхимия с Ерика".