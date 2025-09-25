ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вижте как химиотерапията промени Кейт Мидълтън
"Ще помагам на хората, докато имам сили да го правя,“ казва Кейт в едно от последните си изявления, обяснявайки отдадеността си на благотворителността. Ако преди принцесата на Уелс имаше сили и за други ангажименти, то след химиотерапията в графика ѝ останаха предимно срещи с обществена значимост.
През последните месеци Катрин посещава училища, детски центрове и хосписи, както и болници с пациенти, които също се борят с онкологични заболявания. Тя открито признава, че макар лечението да е приключило, все още не може напълно да се върне към предишния си ритъм.
Повече Кейт, по-малко Даяна
От влизането си в най-известната кралска фамилия в света принцесата на Уелс често е черпела вдъхновение от стила на принцеса Даяна – от роклите с точки до червената рокля с бяла яка, напомняща визията на Даяна при изписването на принц Хари.
Днес обаче, повече от всякога, Кейт ясно заяви чрез стила си, че е намерила своя собствена идентичност. Сега тя залага на строг, функционален и изчистен стил –каре, блейзъри, класически палта.
Не просто украшения, а бижута със смисъл
Принцесата все по-рядко носи легендарния годежен пръстен със сапфир, принадлежал на Даяна. След болестта Кейт избра по-често да носи едно ново бижу – пръстен Tiffany & Co със сапфири и диаманти, символизиращ любов и вярност.
Тя залага и на по-лични украшения като медальон с първите букви на децата си и друг с нейното собствено "К“. А наследените от Елизабет II перли и диаманти се появяват само по време на официални церемонии.
Кралицата на устойчивата елегантност
Принцесата винаги е впечатлявала със скромност в гардероба и при всяка възможност е показвала как елегантно можем да носим отново и отново стара дреха. Днес тази тенденция е още по-осезаема – рядко купува нови дрехи, предпочитайки да променя детайли в съществуващите. По време на парада Trooping the Colour през 2024 г. например тя добави контрастна панделка към бяла рокля, която вече беше обличала преди.
Катрин винаги е умеела да улавя съвременните модни тенденции, без да се подчинява сляпо на тях. Това превръща стила ѝ е едновременно в актуален и вечен, показвайки, че можеш да си модерен, но и да останеш истински верен на себе си.
