Високопротеиновите закуски за студеното време, които трябва да опитате!

© Това е времето от годината, което изисква топло, обилно хранене, за да започнете подходящо деня си. Топла закуска, която се усеща като прегръдка отвътре. И тъй като знаем, че преминаването към протеинови сутрини може да има ползи за цялостното здраве, лате и тиквени палачинки не са достатъчни. Има обаче уютни, вкусни и засищащи ястия, които също така съдържат много хранителни вещества и протеини. Мислете за уют, но го направете здравословен, пише Tialoto.



Това не е обикновената купичка овесени ядки за закуска. Макар че самата протеинова каша не е достатъчно протеинова, тази протеинова печена версия съдържа 17 грама протеин с помощта на малко протеин на прах и фъстъчено масло. Всичко се случва в минимално количество посуда, което ще ви спести безкрайното седене пред мивката след това.



Необходимо време: 45 минути



Порции: 6



Необходими съставки:



200 г овесени ядки



60 г протеин ванилия



480 мл неподсладено бадемово или друго ядково мляко



65 г фъстъчено или друго ядково масло



2 яйца



45 мл кленов сироп



15 мл разтопено кокосово масло



5 мл ванилов екстракт



Щипка сол



75 г свежи горски плодове



Допълнително ядково масло за поръсване



Начин на приготвяне:



Загрейте фурната на 180 градуса и напръскайте малка тавичка със спрей за готвене.



В голяма купа смесете овесените ядки, протеина, млякото, фъстъченото масло, яйцата, кленовия сироп, кокосовото масло, ванилията и солта.



Добавете горските плодове и внимателно изсипете цялата смес в подготвената тавичка. Добавете още горски плодове, ако желаете.



Печете за 35-40 минути или до суха клечка. Извадете от печката и оставете да се охлади за няколко минути. Нарежете на 6 порции и поръсете с ядково масло.



Хранителни стойности за 1 парче:



Калории: 313 kcal



Въглехидрати: 37 г



Протеин: 17 г



Мазнини: 13 г



Фибри: 4 г



Захар: 11 г



Гофрети от сладък картоф



Ако предпочитате сладка закуска, тези гофрети няма да ви разочароват. Те не само осигуряват 19 грама протеин и 6 грама фибри, но са и типична есенна рецепта в чиния. Завършете ги с кисело мляко, ядково масло и кленов сироп. Чашата кафе е по избор, но е силно препоръчителна.



Необходимо време: 10 минути



Порции: 2



Необходими съставки:



120 г сготвен сладък картоф



120 г нискомаслено котидж сирене



2 големи яйца



15 мл кленов сироп



5 мл ванилия



100 г овесени ядки



2 чаени лъжици бакпулвер



1 чаена лъжица канела



¼ чаена лъжичка индийско орехче



¼ чаена лъжичка сол



Начин на приготвяне:



Загрейте гофретника.



Сложете всички съставки в мощен блендер и блендирайте до гладка смес. Тя ще бъде леко гъста.



Напръскайте гофретника със спрей за готвене и гответе за около 3-4 минути или според указанията на вашия уред.



Получават се две големи гофрети.



Поръсете с ядково масло и кленов сироп, ако желаете.



Насладете се с чаша кафе.



Хранителни стойности за 1 гофрета:



Калории: 337 kcal



Въглехидрати: 47 г



Протеин: 19 г



Мазнини: 8 г



Фибри: 6 г



Захар: 14 г







Палачинки от котидж сирене



Котидж сиренето е звездна съставка от години, благодарение на богатото си съдържание на протеин и способността да се адаптира към множество солени и сладки рецепти. Пример за това са тези палачинки. Те са богати на хранителни вещества и са пухкави, с топяща се в устата сърцевина, благодарение на котиджа. Само 25 минути ви делят от палачинковото блаженство.



Необходимо време: 25 минути



Порции: 2



Необходими продукти:



65 г брашно по избор



1 чаена лъжичка бакпулвер



¼ чаена лъжичка канела



225 г котидж сирене



2 големи яйца



15 мл кленов сироп



5 мл ванилов екстракт



15 мл бадемово мляко (по избор)



Начин на приготвяне:



Смесете брашното, бакпулвера и канелата.



Добавете котиджа, яйцата, кленовия сироп и ванилията в блендер и блендирайте до гладка смес. Ако нямате блендер, може да разбиете съставките на ръка.



Добавете мокрите към сухите съставки и бъркайте. Ако сместа ви изглежда твърде гъста, добавете бадемово мляко и отново разбъркайте.



Загрейте тиган на средна степен и напръскайте със спрей за готвене. Когато загрее, с малък черпак вземете от сместа и изсипете в тигана. Може да ви се наложи да използвате лъжица, за да оформите перфектен кръг, ако сместа е твърде лепкава. Гответе, докато видите балончета и ръбовете са твърди, за да може да обърнете палачинката. Ще ви отнеме около 4-5 минути.



Обърнете палачинката и гответе за още 2-3 минути.



Наредете по 4 палачинки в две чинии, като ги построите една върху друга, за да ги залеете след това с кленов сироп. Поръсете отгоре свежи плодове или топинг по избор.



Хранителна стойност за 4 палачинки:



Калории: 316 kcal



Въглехидрати: 34 г



Протеин: 24 г



Мазнини: 9 г



Фибри: 1 г



Захар: 11 г



Протеинови бейгъли



Обикновено гевреците са с високо съдържание на захар и нишестени въглехидрати, което не ги прави най-добрият вариант за стабилна и енергийна закуска. Но този протеинов вариант се гордее с 10 грама протеин и е направен само с четири съставки – брашно, гръцко кисело мляко, белтъци и подправки. Комбинирайте вашите бейгъли с яйца, пуешки бекон и авокадо или просто намажете малко извара или котидж, когато нямате време сутрин, за да си осигурите енергия за целия ден.



Необходимо време: 35 минути



Порции: 4



Необходими продукти:



245 г гръцки йогурт



125 г самонабухващо брашно



1 белтък или 15 мл течни белтъци



Подправка Everything Bagel - 1с. л. бял сусам, 1с. л. черен сусам, 1с. л. сушен лук, 1с. л. сушен чесън, 1с. л. маково семе, 1/2 хималайска или морска сол



Ако не може да намерите самонабухващо брашно, направете си собствено като смесите 125 г брашно с 6 г бакпулвер и 1 г сол.



Начин на приготвяне:



Загрейте фурната на 180 градуса. Постелете хартия за печене в тава или силиконова подложка.



В купа смесете гръцкото кисело мляко и брашното. Разбъркайте, докато се образува рехаво тесто, след което го прехвърлете върху набрашнена повърхност.



Месете тестото за 2-3 минути, докато стане гладко и престане да лепне. Добавете малко брашно, ако е необходимо.



Разделете тестото на 4 равни части. Разточете всяка от тях на руло, след което го оформете в кръг, за да се образува геврек. Притиснете краищата един към друг, за да се слепят.



Намажете всеки геврек отгоре с белтъци, за да помогне на подправката да залепне и да им придаде златист завършек, когато се изпекат.



Поръсете обилно горната част с подправката Everything Bagel.



Поставете гевреците върху подготвената тава за печене и печете за около 25 минути или докато станат златисти и добре изпечени.



Оставете ги да се охладят за 5 минути преди сервиране.



Хранителни стойности за 1 геврек



Калории: 181 kcal



Въглехидрати: 25 г



Протеин: 10 г



Мазнини: 3 г



Фибри: 1 г



Захар: 2 г