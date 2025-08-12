Високият прием на ултрапреработените храни може да увеличи риска от този вид рак

© Ултрапреработените храни (УПХ) – често модифицирани чрез химични процеси и след това сглобени в готови за консумация продукти, използващи аромати, оцветители, емулгатори и много други козметични добавки – често са в новините заради ефекта им върху нашето здраве.



Тези продукти, които включват газирани безалкохолни напитки, масово произвеждан хляб, сладкарски изделия, сладоледи, сладки и солени закуски и готови ястия, съставляват около 60% от консумираната енергия в Съединените щати.



Проучвания показват, че високата консумация на УПХ може да увеличи риска от няколко състояния, включително много видове рак. Ново проучване свързва високия прием на УПХ с повишен риск от развитие на рак на белия дроб, предаде Medical News Today.



Изследването, публикувано в Thorax, установява, че високата консумация на УПХ е свързана с по-голям риск както от недребноклетъчен (NSCLC), така и от дребноклетъчен рак на белия дроб (SCLC).



Д-р Нилеш Вора, сертифициран хематолог и медицински онколог и медицински директор на Института за рак MemorialCare Todd в Медицинския център Лонг Бийч в Лонг Бийч, Калифорния, който не е участвал в проучването, е намерил връзката за изненадваща: "Проучването генерира убедителна хипотеза, която се нуждае от допълнителни изследвания, за да се потвърди твърдението“.



Изследователите са събрали данни от хора, участвали в скрининговото проучване за рак на простатата, белия дроб, колоректалния рак и рака на яйчниците (PLCO). В проучването са включени 50 187 мъже и 51 545 жени. Участниците са имали средна възраст 62,5 години в началото.



При записването всички участници са попълнили базов въпросник, който е записал демографски данни, медицинска история и друга информация за рисковите фактори, както и въпросник за историята на храненето, за да се оцени честотата и размера на порциите на консумацията на храна и приема на хранителни вещества през предходната година.



От въпросника за диетата и четири 24-часови хранителни анализа, изследователите оцениха колко УПХ консумират хората. Най-ниският консумира около 0,5 порции УПХ на ден, а най-високият - 6,0 порции, със среден прием от 2,8 порции на ден.



Високият прием на УПХ е свързан с рак на белия дроб



Изследователите са проследили участниците средно за 12,2 години, през което време са били диагностицирани 1706 пъти рак на белия дроб. От тях 1473 (86,3%) са били недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC), а 233 (13,7%) - дробен рак на белия дроб (SCLC).



Тези, които са консумирали повече УПХ, са имали по-висока вероятност да бъдат диагностицирани с рак на белия дроб. В групата с най-нисък прием на УПХ, 331 от 25 433 души (1,3%) са били диагностицирани с рак на белия дроб, а в групата с най-висок прием на УПХ, 485 от 25 434 (1,9%) са имали диагноза рак на белия дроб.



Изследователите заключават, че тези, които са консумирали най-много UPF, са имали 41% относително по-висок риск от рак на белия дроб, отколкото тези в най-ниската четвърт.



Много фактори могат да увеличат риска от рак на белия дроб



Хората в най-високата четвърт за консумация на УПХ също са имали по-нисък прием на минимално преработени храни като плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни, за които Американският институт за изследване на рака съветва, че могат да намалят риска от много видове рак.



Изследователите предполагат няколко възможни причини, поради които УПХ може да увеличи риска от рак на белия дроб, включително:



- лошо хранително качество на УПХ и по-ниска наличност на хранителни вещества поради промишлена преработка.



- някои от добавките, често използвани в УПХ, като глутамат и карагенан, биха могли да увеличат риска от рак на белия дроб, вероятно чрез нарушаване на белодробната и чревната микробиота.



- вредни замърсители от обработката и опаковането, които биха могли да бъдат канцерогенни.