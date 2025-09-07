Високата температура на сешоара може да увреди косата и да причини цъфтящи краища

© Миене, сушене, сресване, стилизиране...косата ни преминава през толкова много различни етапи. Някои навици, които вероятно знаете, не са най-добрите (като например ежедневното използване на преса за коса), но някои, за които може би не осъзнавате, са вредни за косата ви. По-долу сме съставили топ 5 лоши навика, които повечето жени имат и които увреждат косата им, без дори да го осъзнават.



Къпеш се твърде често



Вероятно сте го чували и преди и с основание. Твърде честото миене на косата я лишава от естествените ѝ масла, които я хидратират и защитават. За да компенсира загубата, тялото ви произвежда още повече себум, което прави косата ви още по-мазна. Например, ако миете косата си всеки ден, опитайте се да го правите през ден отсега нататък.



Нанесете балсам върху влажна коса



Може би сте забелязали, че в салоните професионалистите нежно изстискват косата, преди да нанесат балсам или маска. Ако косата ви капе, водата ще премахне част от количеството, което сте нанесли, като по този начин ще загуби ценни хранителни вещества и хидратиращи съставки, така че следвайте техния пример, пише marieclaire.gr.



Подсушете косата с кърпата



Косата е много по-чувствителна, когато е мокра, и триенето ѝ в кърпа след измиване може да я увреди. Инвестирайте в мека микрофибърна кърпа и просто увийте косата си в нея, за да поеме водата.



Решете косата си мокра



Както бе споменато по-горе, косата е много чувствителна, когато е мокра, така че не е добра идея да я сресвате веднага. Използвайте специална четка или гребен с широки зъби, за да избегнете накъсване, и започнете с бавно разплитане на косата отдолу нагоре.



Изсушете косата си със сешоар на висока мощност



Най-високата степен на сешоара е настроена по една причина: за да изсуши косата много бързо. Такава висока температура обаче ще причини увреждане, накъдряне и цъфтящи краища. Не е случайно, че професионалистите сушат косата доста дълго време в салона на средна степен.