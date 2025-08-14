ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вирус превръща зайците в Колорадо във "Франкенщайн-пухчета"
Група от зайци, забелязани наскоро във Форт Колинс, са заразени с предимно безобидния папиломавирус Шоп, който причинява брадавичести образувания, стърчащи от лицата им като метастазиращи рога, пише AP.
"Зайчета Франкенщайн“, "Демонски зайци“ и "Зомби зайци“, са някои от дадените им "прякори" в социалните мрежи.
Вирусът при зайците е кръстен на д-р Ричард Е. Шоп, професор в университета Рокфелер, който открива болестта при памучните опашки през 30-те години на миналия век.
Кара Ван Хуз, говорител на Службата за паркове и дива природа на Колорадо, заяви пред AP, че агенцията е получавала обаждания относно зайците, видени във Форт Колинс.
Хуз обясни, че образуванията не вредят на зайците, освен ако не са по очите или устата им. Имунната система на зайците е способна да се бори с вируса и след като това стане, образуванията изчезват, допълни тя.
