Винаги жените са обгрижвали доста добре тези ядки

© Разположен по склоновете на Понтийската планинска верига с изглед към Черно море в североизточна Турция, древният град е известен със своите зашеметяващи крайбрежни гледки и драматични назъбени планини. Но повече от всичко, той е известен със своите лешници.



Повече от 72% от лешниците в света идват от Турция, а около 60% идват от района на Източното Черноморие, където се намира Гиресун. Традицията на отглеждането на лешници тук датира от хиляди години. Така нареченият "баща на историята" на Древна Гърция, Херодот, дори се изказва за изобилието на лешници на Турция още през V век пр.н.е. От 1400 г. лешниците от Гиресун и околния източен черноморски регион са внесяни в Европа и извън нея.



Преди партида лешници да попадне например в буркан с шоколад, те се отглеждат на места като Турция. В Гиресун тези исторически лешниците са се отглеждали от жени, а днес жените също започват да поемат производството и продажбата на стоки от лешници, като например набор от шоколадови продукти.



В миналото ядките често са били изнасяни в чужбина, само за да бъдат продадени обратно в Турция под формата на неща като шоколадови блокчета и пасти за мазане. Въпреки това бизнеси като Home of the Hazelnut, управлявани от три сестри, чието семейство има дълбоки корени в местната лешникова индустрия, започват да променят това.



"В този регион 80% от лешниковите продукти се обработват от жени", казва Саяри Сунгур, един от собствениците и съоснователите на компанията, пред BBC. "Винаги жените са били тези, които са най-добри в грижата за тези ядки, както на полетата, така и в градините. Така че сега искаме тези жени да станат както производители, така и лица, вземащи решения."



От стартирането си преди девет години, Home of the Hazelnut поддържа древната традиция на Гиресун, като същевременно се превръща в нещо като пример за ново поколение местни жени. Сунгур се гордее с успеха на семейството си и с това как то е вдъхновило други жени в района да започнат свои собствени предприятия.



Въпреки че производството на лешници в Турция все още процъфтява, на хоризонта има проблеми. Както на много места по света, способността на страната да отглежда лешникови дървета и храсти е застрашена от фактори на околната среда. Променящият се климат влияе на реколтата тук, което води до повече влажност и наплив от вредители - и двете могат да спрат растеца и убият лешниковите растения, предава lifestyle.bg.



"Тъй като климатът се промени, през последните три или четири години пристигат нови вредители", обяснява д-р Себахат К. Озман-Съливан, учен по растителна защита и лешников фермер, който е израснал в района на Гиресун. "Голям проблем е да се контролира, защото някои вредители, като Curculio nucum, се размножават бързо и се хранят с много растения. Освен това, ако имаме висока влажност, имаме болестта мана", добавя тя, обяснявайки, че лешниците обикновено виреят в по-сух климат.



Озман-Съливан се притеснява, че местните опити за ограничаване на нашествието от вредители може да нанесат повече вреда, отколкото полза: "Хората използват пестициди, но не е добре, защото в почвата живеят много микроорганизми и ние трябва да ги поддържаме живи."



Фермерите, отглеждащи лешници в Гиресун, са изключително горди от щедростта, която идва от тяхната уникална екосистема "планина среща море". И много, като Озман-Съливан, са решени да защитят това и своите традиции за бъдещите поколения, като продължат да отглеждат лешници в този красив район.



Лешникът съдържа множество минерали, включително калций, магнезий, желязо, фосфор и калий, а шепа лешници (25-30 г) осигуряват цялата дневна нужда на организма от витамин Е.