Бившата адреналинка Виктория Кузманова се похвали с годежен пръстен от половинката си Димитър Рачков - новина, която се превърна в сензация за ден.Бяло"Година и няколко месеца сме заедно и не съм очаквала изобщо подобно предложение – по никакъв начин. Дори и един процент!“ – така започва разказът на Виктория за връзката ѝ с Димитър Рачков. Любов, която не е била в плановете ѝ, не е била цел и със сигурност не е била очаквана. Двамата са говорили неведнъж за ценностите си. "Говорили сме си – дори в новото му представление "Рачков и жените“ той го споменава – че има по-важни неща от подписи и бракове. И то е така. И на мен така ми е останало в съзнанието – че по-скоро е човек, който не би се впуснал в подобно предизвикателство“, споделя Вики.СемействоРазликата във възрастта между тях е 17 години, но за Виктория това никога не е било проблем. "Той е по-голям от мен, да. Но никога не ме е притеснявала тази разлика. Знам, че хората коментират, но това няма никакво значение. Според мен енергията е много важна“, добавя още тя. Тъкмо тази енергия променя Виктория. "Когато си с човек и гледаш през неговите очи, можеш да научиш много. Всекидневно уча от него.“ Тя признава, че връзката я е направила по-зряла и по-спокойна. "Бях по-избухлива, по-ранима. Сега гледам много по-спокойно на нещата. Забравих за детските сръдни, цупеници и глупости. Просто когато си с по-улегнал човек, тези неща не важат.“ЕнергияДвамата постепенно стават "едно цяло“. "Стигнахме до момент, в който разчитам на него, той на мен.“ Категорична е и за друго: "Никога не ме е притеснявал. Никога“, казва Вики.Любовта им започва напълно неочаквано. "Очаквала ли съм точно Рачков? Никога не ми е минавало през ума.“ Още по-малко човек, с когото е работила. "Особено хора, с които работя – никога не ми е минавало“, споделя Виктория. След раздялата с бившия си съпруг обаче нещо в нея се отваря."Явно когато се отдалечихме като колеги и когато вече бях разделена с мъжа ми, ми се отвори съзнанието за връзка изобщо. Съдбата ги среща на рожден ден. "Съвсем случайно се засякохме и ни настаниха един до друг. Все пак се познаваме – заговорихме се много и цяла вечер не спряхме. Усетихме, че сме на една вълна“, спомня си бившата адреналинка.МигНачалото е странно и нереално. "Беше като насън. Нещо, което нито съм планирала, нито съм очаквала.“ А мисълта за годеж? "Камо ли тогава да си представя, че ще стигнем до пръстен.“Пръстенът идва на Бъдни вечер – тихо, лично и много истински. "Бяхме си вкъщи, в семеен кръг – с неговите родители, с брат му, с децата на брат му, с нашите деца.“ След полунощ всички си раздават подаръци. "И в един момент той казва: Само един човек не е получил подарък – Вики. И ми подаде пръстена.“ЩастиеМоментът е далеч от клишето. "Бях много рошава, по анцуг, без грим, без нищо празнично. Абсолютно домашна. И много изморена – до късно работех.“Пръстенът обаче е точният. "Беше моят размер – точен! Не се е налагало да се преправя.“ С диамант, по традиция. "На око ми е хванал размера. Кремена му е помогнала – първо на нея е звънял.“ Днес щастието им е в простите неща. "Най-много обичаме да си седим вкъщи – да гледаме телевизия, да си говорим, да си приготвим вечеря.“ Виктория готви, Рачков дегустира. "Хапваме салати с риба или месо. Не съм по надениците.“ Супите са чест гост на масата. "Гледам да е здравословно.“ОгледалоУспоредно с личния живот Виктория е във вихъра на сериозна професионална промяна. Отблизо 10 години развива салон за красота – сфера, която я вълнува от дете. "От малка правех ноктите на майка ми, на приятелки, прически – така реших.“ Започва като маникюрист, а днес разширява бизнеса си. "Преместих се на ново място – с по-голям салон, повече работни места и по-хубава локация.“ Работи почти без почивка. "Шест дни работя, един почивам. И всеки ден съм в салона – без спиране.“ Първите месеци ще са още по-натоварени. "Аз съм всичко – правя нокти, поръчвам стока, управлявам.“"Работохолик съм, определено. Но ми доставя удоволствие и удовлетворение.“ТанциМайчинството е другата ѝ голяма роля. Дъщеря ѝ е една седмица при нея и една при баща си. "В началото ми беше трудно, но знам, че това е най-доброто за нея.“ Детето тренира балет – по нейна инициатива. "И ѝ се удава.“ Танцуват заедно, снимат TikTok, мечтаят. "Иска да стане учителка по танци, хореограф и художничка. В момента е трети клас – има време.“ Свободното си време Виктория обича да прекарва с приятели, у дома и в мечти. "Обичам си дома и работата“, завършва тя.Сама си прави косата и ходи без маникюр"Да, суетна съм, но не прекалено.“ Виктория разбива клишето, че когато имаш салон за красота, си постоянно по процедури, пише HotArena."Ноктите на ръцете си ги правя сама – едната ръка, след няколко дни другата. Случвало се е да си направя само няколко пръста.“ Косата също е на самообслужване. "Фризьорката почти няма време за мен.“ "Всеки си мисли, че си правя всички процедури, но не е така. От години не съм си правила.“ С усмивка добавя: "Май не съм много суетна. Искам да изглеждам добре, но не да се оглеждам непрекъснато.“ В новия салон поне има протеинов бар: "Сядам за едно смути – това ми е глезенето.“