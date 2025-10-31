ЗАРЕЖДАНЕ...
|Виктория Капитонова напуска България
"Избрах себе си. И избрах да прекарам цялата тази зима на топло. Тези от вас, които ме следят отдавна, знаят колко страдам всяка зима в София... Тази година няма да купувам зимни гуми – не само защото струват 10 000 лв., а защото осъзнах, че няма смисъл да стоя там, където не се чувствам добре", написа инфлуенсърката.
Виктория сподели, че ще работи дистанционно и ще вземе със себе си своето малко куче, както и близки приятели, които я подкрепят.
"Ще бъдем заедно, на топло. Ще ви показвам всичко. И вярвам, че това ще бъде едно от най-хубавите ми решения. Понякога да избереш себе си означава просто да си позволиш да ти е добре."
Публикацията ѝ събра десетки положителни коментари, а последователите ѝ я поздравиха за смелостта да следва вътрешния си глас и да постави личното си щастие на първо място, пише "България Днес".
