|Виктор Ибришимов влиза в ролята на ловеца на вампири Абрахам Ван Хелсинг в мюзикъла "Дракула"
"В музикалния театър рядко се случва мюзикъл с подобна тематика – това си е викториански хорър,“ каза той и добави, че в представлението ще има 3D мапинг и честа смяна на картини. "Със сигурност ще е по-тъмно, ще има страшно много кръв. Няма да е нещо изчанчено, но по-скоро ще се подходи по-класически към това представление.“
Актьорът признава, че все още си задава много въпроси относно ролята на Хелсинг. Според него най-лесното, което може да се хване, е достолепният учен, който говори бавно, със самочувствие и всява респект у всички: "Да, може да се изиграе по този начин, обаче трябва ли и защо, и кои са правилните въпроси в случая? Този човек е ексцентричен. Защо е ексцентричен? Той е повлиян от много травми през живота си и се забива в едно конкретно нещо – той е фанатизиран, фокусиран върху една определена цел. И според мен тази цел и това фанатизиране му придават някакъв тип социална неадекватност може би. Сега, какъв тип социална неадекватност – още го търся, но не ми се иска да бъде просто поредният мъдрец, учител, Гандалф и така нататък.“
Изключително важно за един филм, а и за една постановка, е да има добър и балансиран кастинг, като това е може би 60-70% от цялата работа, подчерта още Ибришимов. "Работата на актьора и режисьора през цялото време е един танц, един диалог. И в този танц на взимане и даване се намира истината. Може истината да не дойде на премиерата, може истината да дойде след няколко спектакъла или в последния момент, но обикновено, ако този диалог съществува, в крайна сметка, резултатите са добри.“
Според г
Пример за лоша интерпретация е най-новият филм на Люк Бесон, вдъхновен от романа "Дракула“ (Dracula: A Love Tale), където освен че Ван Хелсинг е свещеник и е изигран от актьора Кристоф Валц, друго е трудно да се каже. "Беше изключително равна роля, много нетипично за него, без никакви характеристики и честно казано бях разочарован, особено имайки предвид какъв брилянтен актьор е той,“ обясни Ибришимов.
