Румен Радев въпроса "Чий е Крим?“.
Припомняме, че в петък в 21:00 вече бившият президент на България ще даде интервю в публицистичното предаване.
В писмото си Седларска посочва, че като представител на обществената телевизия, Василев е наясно с ролята на БНТ в демократичното общество и с интересите на зрителите. Според нея голяма част от обществото е силно заинтересована да чуе категоричен отговор на този въпрос, който е бил задаван на президента в миналото, но по време на разговор не е получил пълен отговор.
"Дайте му възможност сега, като го попитате дори още в началото: "Чий е Крим?“, пише Седларска.
Тя уточнява, че не става дума за провокация, а за информация, която може да отговори на множество други въпроси, зададени или незададени.
Журналистката отбелязва също, че съществува и друга част от обществото, която не желае Радев да бъде поставян пред толкова категоричен въпрос, но изразява надежда, че водещият ще успее да удовлетвори интересите и на тази част от зрителите.
"Нека има и поне един въпрос от частта на обществото, към което принадлежим много хора. По тази причина моля тези, които подкрепят молбата ми към г-н Бойко Василев, да реагират както преценят под този пост", завършва своето отворено писмо Седларска.
aahasfer
преди 1 ч. и 48 мин.
боташчо ще отговори каквото са му написали,а на василев ще му изстине мястото!
