Веселин Маринов: Притеснен съм
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 14:53Коментари (0)81
©
"Още се притеснявам, когато излизам на сцената!" Това неочаквано призна Веселин Маринов - икона на българската музика.

"Притеснен съм независимо дали съм в Преслав, Велико Търново или София. Разбира се, в залата вълнението е малко по-голямо!", завърши Маринов, който през изминалата година открива над 60 концерта.

Въпреки грандиозните си успехи, препълнените зали и хилядите букети с цветя легендата сякаш невинаги получава нужното признание.

"Не знам как имам енергия за всички концерти. Просто си обичам работата и ми е удоволствие. Минавайки всяка година през всеки град, трябва винаги да си различен, да изненадваш хората, да ги задържиш. В тези толкова трудни времена особено за моята музика - знаете, аз не звуча по радиата", разкри сърцето си пред "България Днес" Веселин.

Но несгодите не пречат на таланта на Маринов, който и на 64 твори неуморно.

"Концертите ми се пълнят с публика. С тяхното присъствие разбирам, че имам съмишленици изобщо за живота. Може би трябва да благодаря на радиата, че не ме пускат, но ми липсва песните ми да достигат до повече хора", каза с лека тъга изпълнителят.

И като "Горчиво вино" шоубизнесът понякога нагарача, но вече почти 44 години Веско е на върха.

"За толкова време научих много неща. След всяка моя изява сякаш виждам следващата, която е по нависко", сподели още звездата.

2025 г. е изключително ползотворна за поп емблемата. През нея Веселин осъществи грандиозното си турне "Да се събудиш до мен", с което обиколи цялата страна.

Певецът с присъщата си човечност зарадва дори малките градове и села, където получи уважение и аплодисменти. На 25, 26, 27 и 28 ноември Веселин поставя финал на фиестата в магическата зала 1 на НДК.

