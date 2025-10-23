ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Веселин Маринов: Притеснен съм
"Притеснен съм независимо дали съм в Преслав, Велико Търново или София. Разбира се, в залата вълнението е малко по-голямо!", завърши Маринов, който през изминалата година открива над 60 концерта.
Въпреки грандиозните си успехи, препълнените зали и хилядите букети с цветя легендата сякаш невинаги получава нужното признание.
"Не знам как имам енергия за всички концерти. Просто си обичам работата и ми е удоволствие. Минавайки всяка година през всеки град, трябва винаги да си различен, да изненадваш хората, да ги задържиш. В тези толкова трудни времена особено за моята музика - знаете, аз не звуча по радиата", разкри сърцето си пред "България Днес" Веселин.
Но несгодите не пречат на таланта на Маринов, който и на 64 твори неуморно.
"Концертите ми се пълнят с публика. С тяхното присъствие разбирам, че имам съмишленици изобщо за живота. Може би трябва да благодаря на радиата, че не ме пускат, но ми липсва песните ми да достигат до повече хора", каза с лека тъга изпълнителят.
И като "Горчиво вино" шоубизнесът понякога нагарача, но вече почти 44 години Веско е на върха.
"За толкова време научих много неща. След всяка моя изява сякаш виждам следващата, която е по нависко", сподели още звездата.
2025 г. е изключително ползотворна за поп емблемата. През нея Веселин осъществи грандиозното си турне "Да се събудиш до мен", с което обиколи цялата страна.
Певецът с присъщата си човечност зарадва дори малките градове и села, където получи уважение и аплодисменти. На 25, 26, 27 и 28 ноември Веселин поставя финал на фиестата в магическата зала 1 на НДК.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1007
|предишна страница [ 1/168 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
Три нови модерни каменни чешми красят вече Благоевград
10:28 / 21.10.2025
Кога ще отвори благоевградският коледен базар?
16:09 / 21.10.2025
Голям турски актьор с нова роля
22:24 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: