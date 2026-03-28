Една от най-ярките млади актриси у нас, Весела Бабинова, разкрива трудностите и емоциите зад маските в хитовото шоу "Като две капки вода“ по време на участието си в сутрешния блок на NOVA. Пред камерата тя споделя как преодолява стреса от живите предавания и какво е усещането да влезеш в обувките на световни икониВъпреки богатия си опит на театралната сцена и в киното, Бабинова признава, че участието в музикалното имитаторско шоу е съвсем различно предизвикателство. Актрисата споделя, че е очаквала превъплъщението в Адел да бъде най-трудно, но именно в този образ е успяла да се отпусне и да се наслади на сцената.Най-големите трудности до момента са били в първия лайв заради силното притеснение и сложната хореография с нейния партньор Марио. При образа на Риана е имала трудности с дишането заради динамичните движения с чадъри:"По-трудно ми беше на първия лайв, когато имах доста движения и различна постановка. С Марио, моят партньор тогава, с рязането на лук тогава и т.н. И заради притеснението. Риана също не беше лесна, защото там играех с едни чадъри и не ми оставаше дъх. При Адел успях да се отпусна и да се насладя на образа. Аз много я харесвам и исках това да си проличи.“Стресът от конкуренцията също ѝ се е отразил - първоначалният страх дали ще успее да достигне нивото на професионалните певци в сезона."Аз сама си правя пътя да ми е труден - с много самокритика и напрежение. Успявам да се откъсна от очаквания, да скъсам синджирите, които ме теглят назад. Щастлива съм, че приех да съм част от този сезон. Научавам много за страховете си. Винаги избирам да ми е трудно и знаех, че няма да ми е лесно. За пръв път се сблъсквам с живото предване".Актрисата подчертава, че въпреки класацията и точките, най-ценното в "Сезона-Слънце“ е подкрепата между колегите зад кулисите. "Когато ги видя как са се наредили и всички са отправили поглед към мен, това страшно ме зарежда“, споделя Весела.За нея това е първи досег с формат на живо, което я е накарало да излезе от зоната си на комфорт. Тя признава, че се чувства щастлива от решението си да "скъса синджирите“ на собствените си очаквания и да приеме това трудно, но вълнуващо изпитание.Освен за професионалните си вълнения, Весела Бабинова разказва и за безценните съвети, които получава от своята половинка – актьора Владимир Зомбори, който е неотлъчно до нея в това приключение."Владо много ме подкрепя, той винаги е бил много по-спокоен и балансиран. Той ми казва: "Просто се отпусни и се забавлявай". В началото не му двах да ме гледа как репетирам, притеснявах се и от него. Той певчески е много по-напред от мен. Много ми помага и ме подкрепя."