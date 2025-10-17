ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Венета Райкова съсипа bTV с пост в Instagram
На кадъра Райкова споделя графика от ГАРБ, отразяваща резултатите на предаването "Преди обед" за периода 1 септември - 15 октомври 2025 г. Данните показват, че предаването е постигнало 31,2% аудиторен дял, докато конкурентното шоу по Нова телевизия е с 20,6%.
Към графиката тя добави ясно послание, което мнозина приеха като елегантен отговор към критиците:
"От 1.09 до 15.10 бях в bTV. Цифрите говорят. Това можах, това направих. Следващия път повече."
С тази публикация Венета Райкова показа, че запазва самочувствие и достойнство, подчертавайки, че резултатите ѝ говорят сами за себе си.
По-рано тя вече бе коментирала темата с думите:
"Аз съм една от вас. И горе главите - доброто винаги побеждава!"
Така Райкова даде ясен знак, че гледа напред, уверена в труда си, пише "България Днес".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 958
|предишна страница [ 1/160 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
10:13 / 16.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: