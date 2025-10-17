Венета Райкова напусна bTV само с една чанта

© "Журналистката Венета Райкова няма да бъде повече автор и водещ на "Преди обед". Телевизията изразява благодарност за времето, в което тя бе част от екипа на продукцията."



Така една от най-големите телевизии в България се раздели с водещата на сутрешния си блок Венета Райкова, явно по взаимно съгласие.



Със сакче на рамо, храна за вкъщи и спортно облекло, Венета си тръгна в очевидно добро настроение.



Междувременно красавицата махаше с ръка за последен поздрав и на други журналисти, с които се видя на входа на телевизията.



Малко след това Венета си пусна в инстаграм снимка как е отишла на маникюр и думите на руски език: "Когато по време на кавга замълча, то е защото съм мъдра жена. А на въпроса: "Защо мълча, нямам какво да кажа ли?, ще отговоря: "Бог вижда, опитах се...". Защо е избрала руски, можем само да гадаем.



Райкова започна като водеща през новия сезон, а няколко седмици след това продуцентът Георги Тошев се разграничи от нея и предаването, като заяви, че "няма нищо общо с Венета Райкова, нейните изблици по телевизията, темите и гостите, които дефилират в "Преди обед".



Тошев обяви, че напуска телевизията, защото няма как да е в едно предаване с Венета Райкова. "Тя не отговаря на журналистическите стандарти, в които вярвам", заяви той.



На 6 октомври водещата пък излезе в болничен. По-късно Венета каза, че страда от остър двустранен отит и има болничен до 15 октомври. Вчера медията излезе с официалната позиция, че се разделя с Райкова. Каква е ролята на скандала с Георги Тошев в раздялата, можем само да предполагаме.



"Аз не познавах тази жена, която от 30 години е в този бизнес, макар да знам коя е. Венета имаше шанса, работейки с мен и екипа ми, да се качи на друго ниво като телевизионен водещ. Райкова е работила във формат, успешен тогава, но днес времената са други. Имаше шанса, ако познаваше добре стандартите на съвременната телевизия, в този часови пояс да се развие като друг тип водещ с други стандарти", казва от своя страна и създателят на "Преди обед" Георги Тошев.



Той сподели не без съжаление и че скандалът с Венета Райкова му е вдигнал цената, но не се гордее с това. Тошев уточни и че чак след 5 ноември ще мисли къде и под каква фрома ще се върне в медиите, а дотогава отива в Япония, където ще изнесе лекции и ще покаже някои от филмите си.



В същия момент във фейсбука си журналистът многозначително сподели мисъл на една от любимите си актриси - Цветана Манева: "Животът подрежда".



Колкото до бъдещето на Венета Райкова, самата тя твърди, че в момента при нея е гаджето й, долетяло от Дубай да я види, защото му липсва.



"Гадже като слънце! Долетя по спешност от Дубай, купи ми лекарства, поръча храна", похвали се водещата в нета. Преди това Райкова призна в предаването, че връзката й е поставена пред сериозно изпитание. Човекът до нея бил против тя да води предаване всеки ден, защото така щяла да се съсредоточи единствено върху работата си, а той имал сериозни намерения към нея.



"Няма повече да се женя за нищо на света", каза Райкова в ефира на "Преди обед", но все пак призна, че е взела пръстена от приятеля си и вече се води сгодена. Запознати с битието на водещата твърдят, че мъжът до нея се занимава с продажба на имоти и е с осем години по-млад от Райкова. Също като Венета, той имал един брак зад гърба си и дете. Вероятно това е причината Райкова да предпочита връзката им да не бъде публична, пише "България Днес".