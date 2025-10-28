Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Вече знаем как са били построени пирамидите?
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 11:54Коментари (0)83
© Wikipedia
Пирамидите в Египет са едни от най-големите загадки в историята. Те са построени преди повече от 4500 години и все още впечатляват с огромните си размери и точност. Най-известната е Пирамидата на Хеопс в Гиза – висока е около 146 метра и е направена от над два милиона каменни блока, всеки от които тежи няколко тона.

Прецизно майсторство

Историците са сигурни, че пирамидите са били гробници на фараоните – владетели, които египтяните смятали за богове. Археолозите са открили селища и гробове на работници край пирамидите, което показва, че строителите не са били роби, а добре организирани и обучени хора. Те са работили на смени и са получавали храна, дрехи и грижи.

Съществуват няколко хипотези за строителството пирамидите в Египет.

Най-приемливата и популярна теория е, че египтяните са използвали дълги рампи от кал и камък, по които са теглели тежките блокове нагоре с помощта на въжета и дървени трупи.

Друга теория на учените е, че вътре в пирамидата е имало спираловиден тунел, по който камъните са били издигани постепенно до върха. Съществува идея, че египтяните са използвали вода, за да намалят триенето, като намокряли пясъка, за да се плъзгат по-лесно каменните блокове.

Теорията, че пирамидите са построени от извънземни

И накрая не за пренебрегване е идеята за извънземна помощ при построяването на египетските пирамиди.

Една от най-популярните, макар и спорни, хипотези е, че пирамидите са били построени с помощта на извънземни цивилизации.

Привържениците на тази идея твърдят, че древните египтяни не са могли сами да издигнат толкова големи и прецизни постройки без модерна техника. Някои смятат, че пирамидите са служели като маяци или енергийни станции за космически същества.

Макар тази теория за построяването на египетските пирамиди да няма научни доказателства, тя остава любопитна и вдъхновява филми, книги и изследвания по целия свят.

Днес учените използват съвременни технологии – дронове, лазери и 3D скенери, за да изследват пирамидите, без да ги разрушават.

През последните години е открита скрита кухина в Голямата пирамида в Гиза, която може би е част от неизвестна мрежа от тунели, пише sanovnik.bg. Това показва, че и днес пирамидите пазят своите тайни.

Истината за това как точно са построени пирамидите все още не е напълно разкрита. Вероятно древните египтяни са използвали умения, математика и изобретателност, които далеч надхвърлят нашите представи за онова време.

А дали са имали и помощ "от звездите“? – това остава една от най-вълнуващите загадки в човешката история.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
15:51 / 27.10.2025
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
10:14 / 26.10.2025
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
10:41 / 26.10.2025
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
07:56 / 26.10.2025
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:30 / 26.10.2025
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
08:21 / 28.10.2025
Актуални теми
Медици протестират за по-високи възнаграждения
51-ото Народно събрание
Кабинетът "Желязков"
Световна черна хроника
Колективната отбрана на Европа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: