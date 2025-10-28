ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Вече знаем как са били построени пирамидите?
Прецизно майсторство
Историците са сигурни, че пирамидите са били гробници на фараоните – владетели, които египтяните смятали за богове. Археолозите са открили селища и гробове на работници край пирамидите, което показва, че строителите не са били роби, а добре организирани и обучени хора. Те са работили на смени и са получавали храна, дрехи и грижи.
Съществуват няколко хипотези за строителството пирамидите в Египет.
Най-приемливата и популярна теория е, че египтяните са използвали дълги рампи от кал и камък, по които са теглели тежките блокове нагоре с помощта на въжета и дървени трупи.
Друга теория на учените е, че вътре в пирамидата е имало спираловиден тунел, по който камъните са били издигани постепенно до върха. Съществува идея, че египтяните са използвали вода, за да намалят триенето, като намокряли пясъка, за да се плъзгат по-лесно каменните блокове.
Теорията, че пирамидите са построени от извънземни
И накрая не за пренебрегване е идеята за извънземна помощ при построяването на египетските пирамиди.
Една от най-популярните, макар и спорни, хипотези е, че пирамидите са били построени с помощта на извънземни цивилизации.
Привържениците на тази идея твърдят, че древните египтяни не са могли сами да издигнат толкова големи и прецизни постройки без модерна техника. Някои смятат, че пирамидите са служели като маяци или енергийни станции за космически същества.
Макар тази теория за построяването на египетските пирамиди да няма научни доказателства, тя остава любопитна и вдъхновява филми, книги и изследвания по целия свят.
Днес учените използват съвременни технологии – дронове, лазери и 3D скенери, за да изследват пирамидите, без да ги разрушават.
През последните години е открита скрита кухина в Голямата пирамида в Гиза, която може би е част от неизвестна мрежа от тунели, пише sanovnik.bg. Това показва, че и днес пирамидите пазят своите тайни.
Истината за това как точно са построени пирамидите все още не е напълно разкрита. Вероятно древните египтяни са използвали умения, математика и изобретателност, които далеч надхвърлят нашите представи за онова време.
А дали са имали и помощ "от звездите“? – това остава една от най-вълнуващите загадки в човешката история.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:30 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: