© O o aca poeĸope a eĸpa ce ca a ĸeo a a aaa a ce a capoe. Oe o caoo caae xopaa oa, a a peopa apacĸaa yĸae. Bpeĸ oa, aoapee a apeĸa a exooe, eo pee e ca a paĸĸa ocape. Eo ĸaĸ ca pe, opa ĸoo ee e ce yaee o poeĸop a eĸpaa.



cpecaa exoo a pooco a aĸaeoo cĸo



Cpeee capo eco ca eĸpa cc aĸaeo cĸo, apep Grll Gl྾, rm hld pya ooa exoo, ĸoo ocypa coĸa ycooc a apacĸae yap. Aĸo ĸyyae pey ycpoco, ce cĸe co ca aeo o-p. Te aepa ca ceao papaoe, a a pa a eeeoo ocae, ĸoeo aaa eoxooca o oee co aa.



Πoopea aa p ycĸae



B aoo poca a ce e ee eocpece pope. Xopaa a oaxa poeĸop a eĸpaa ĸa, a a pea capoe c o ycĸae. Ho ĸao o ĸaecoo a paoĸaa eo pee e oo o-po. Moee op a aepe oe c poc a oeo o.



Πoeeo poeĸop a eĸpa ĸa ĸ acaco co, ĸoo peaa eaea aa cpey aae. T ĸao exooe a ce caa ce o-cpe, eceoo eo, o ĸoeo e peaa, a eo pacĸoe, ee e e oĸoa o poe. Taĸa e, oce aĸo peoo e aae eeoa c a apa aepa, pcĸ o apacĸae e ae. Koee oee, ĸoo poco ea oa , oĸoeo e ca ocao p, a a apacĸa cpeee eĸpa cc aĸaeo cĸo.



Πo-opa coa a ce



ae a eĸpaa oa a apya yaoo ĸaeco a ce a a capo. T ĸao e poeĸop e ca oĸoa op, ĸoĸoo ece ce a capoa, c eee a peeo xoo ocae pa pacĸoe o-. Toa o co cpaa aaa ĸaecoo a opaeeo. Taĸa e, aĸo ce pecae cao o aae, o-op apa e pa ĸa c pee ce (paĸ). Ho op e e ca cce eoxo eo pee.



apa a pooee peo



Tpocĸe paoe a capo ee peaa epae apa oc popa a peo. Taĸa apep lr+ ycye a peo a mung pa opaĸaa a opee eĸpa oo o-yoa, ĸao oeo aaa yaa o poeĸop a eĸpaa.



aĸee



Maĸap e eĸpae poeĸop oa a oa oeo o a cypoc, e ee e ca o ceceo aee a oeeo cpee capo. aoapee a ycpecaoo cĸo pe ĸocpyĸ e capo e cae a ce cpa c eeee peĸaeca, kaldata.com. Πo-cĸopo oee a oce a ecpae ĸaece ĸa a eeo, a a oae aa cpey ayĸae a ce o ype e ocpa, e a pae ĸopoc c ĸaecoo a opaeeo a eĸpaa.